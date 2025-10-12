"Ruda" z Red Lips pokazała brzuch trzy tygodnie po porodzie. Idealnie płaski? Wręcz przeciwnie!

Joanna Lazer niecały miesiąc temu została mamą. Wokalista Red Lips na Instagramie pokazuje jak wygląda jej nowa codzienność. Jest przy tym niezwykle szczera i nie unika trudnych tematów, co doceniają jej fanki. Trzy tygodnie po porodzie odsłoniła brzuch. Jednak to zamieszczony obok wpis wywołał najwięcej emocji.

Joanna "Ruda" Lazer po latach starań została mamą

Pod koniec kwietnia Joanna Lazer (37 l.) podzieliła się ze swoimi fanami radosną nowiną. Szczęśliwa wokalistka pokazała zdjęcie zaokrąglonego brzuszka i poinformowała, że jest w ciąży. Nie ukrywała przy tym, że jej droga do macierzyństwa była bardzo trudna. Wokalistka trzykrotnie straciła ciąże. 

Od tamtej pory wokalistka Red Lips na bieżąco informowała o przebiegu ciąży. Nie przerywała również zawodowych aktywności. W sierpniu razem ze swoim zespołem wzięła udział w konkursie o Bursztynowego Słowika podczas Top of the Top Sopot Festival. Była wtedy w ósmym miesiącu ciąży. Joanna Lazer na scenę wyszła w kreacji odsłaniającej ciążowe krągłości. Przy okazji zdradziła płeć dziecka, którą dotąd ona i jej mąż trzymali w tajemnicy.

Napis "It's a boy" nie pozostawił wątpliwości - Joanna Lazer i Łukasz Lazer spodziewali się syna. Długo wyczekiwana pociecha pary przyszła na świat pod koniec września. Ruda pokazała w sieci kilka zdjęć prosto ze szpitala i ujawniła imię chłopca - Gustaw. Szczęśliwi rodzice w pełnym w emocji wpisie zwrócili się do synka oraz lekarzy, którzy zajmowali się nimi w ostatnich latach.

Joanna "Ruda" Lazer pokazała brzuch trzy tygodnie po porodzie. Ważny wpis!

Joanna Lazer aktywnie działa na Instagramie. Artystka pokazuje jak wygląda jej nowa codzienność. I robi to bez filtrów. Życie świeżo upieczonych rodziców nie jest bowiem usłane różami. Fanki Rudej bardzo cenią jej autentyczność i szczerość. W nowym poście 37-latka pokazała, jak wygląda jej brzuch trzy tygodnie po porodzie.

Nierzadko można odnieść wrażenie, że gwiazdy show-biznesu biorą udział w konkursie na jak najszybszy powrót do formy sprzed ciąży. Niektóre z nich już kilka tygodni, a nawet dni po porodzie chwalą się płaskim brzuchem. Wracają do intensywnych treningów nawet w czasie połogu. Joanna Lazer poszła w zupełnie inna stronę. Pozując w lustrze pokazała, jak naprawdę wygląda kobiece ciało krótko po porodzie. Brzuch piosenkarki nie jest idealnie płaski, ale nadal zaokrąglony. I jest to całkowicie normalne. 

Nikt Ci nie powiedział, że po porodzie brzuch zostaje. Że przez kilka tygodni wygląda, jakbyś nadal była w ciąży. Że to normalne. Że nie da się go "wciągnąć". Że skóra ma trochę inną gęstość, niż przed ciążą. Że to nie tłuszcz, tylko żywy proces obkurczania macicy.

To nie jest coś, czego masz się wstydzić. To znak, że Twoje ciało przeżyło coś wielkiego i wydało na świat zupełnie nowego człowieka! Niech żadna kobieta nie myśli, że jest z nią coś nie tak - napisała z mocą.

Wpis Rudej został przyjęty z ogromnym entuzjazmem. Część fanów zasypało ją komplementami, inni dziękują jej za szczery wpis i niezakłamywanie rzeczywistości. 

