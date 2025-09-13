Ruda z Red Lips atakowana za in vitro: Piszą, że zło do mnie wróci. Opowiedziała o bolesnych stratach i szczęśliwej ciąży

Joanna "Ruda" Lazer już za kilka dni urodzi swoje pierwsze, długo wyczekiwane dziecko. Ognistowłosa wokalistka zespołu Red Lips nie ukrywa, że to jej czwarta ciąża. Swoją bolesną historią kilka miesięcy temu podzieliła się z fanami za pośrednictwem Instagrama.

- To bardzo ciężkie. Każda kolejna, stracona ciąża jest osobistą tragedią. Bardzo mocno przeżytą w głębi. Minął już jakiś czas. W pewien sposób mamy to już przepracowane. Wtedy było bardzo, bardzo ciężko. Dziś już widzimy światło w tunelu, dziś myślimy pozytywnie. Uważam, że to, co przeszliśmy, bardzo nas umocniło. Nas - jako związek, nas - jako ludzi. W mojej dojrzałości i postrzeganiu spraw to jest na pewno milowy krok. Wyciągam z tego jakąś lekcję na życie, na przyszłość. Wiesz, jest to już teraz część mojej historii... - opowiada Ruda w rozmowie z "Super Expressem".

- Te straty, to, ile trwał ten okres i jak długo w nas to siedziało, ile było w związku z tym wylanych łez, niedopowiedzianych zdań, to jest coś, co zostanie z nami już na całe życie - mówi Łukasz Lazer. - Tym bardziej będziemy celebrować głośno, w naszym Red Lipsowym stylu, bo to jest nasze największe marzenie, które właśnie się spełnia i jesteśmy z tego powodu mega szczęśliwi - dodaje z uśmiechem.

Joanna "Ruda" Lazer poddała się procedurze in vitro. Teraz obrywa

Ruda i Łukasz kilkukrotnie przeszli procedurę in vitro. Ale w ciążę udało im się zajść naturalnie.

My ostatecznie zaszliśmy w ciążę nie dzięki in vitro, tylko naturalnie, spontanicznie. Tylko że przez okres trzech lat leczenia stopniowo zmienialiśmy wiele nawyków w swoim codziennym funkcjonowaniu. Pokusiłabym się o tezę, że te wszystkie drobne rzeczy - które po kolei wprowadzaliśmy, udoskonalając nasze życie, żeby ono było prozdrowotne - po prostu w którymś momencie zadziałały. Na pewno wszystko to jest też połączone z naszą psychiką

- podkreśla artystka.

Mimo to za głośne mówienie o in vitro ostro im się oberwało.

- Niestety, jest to temat, który jest nadal bardzo kontrowersyjny w Polsce. Dostaję wiadomości typu: "Zło do ciebie wróci" albo "Jesteś patologią". Są przeciwnicy in vitro, którzy uważają, że to zabijanie nienarodzonych dzieci - ujawnia Ruda.

Ruda z Red Lips o ciąży: Miałam poczucie winy, że zdecydowałam się tak późno

Dziś Joanna "Ruda" Lazer żartuje, że jej ciąża określana jest mianem "geriatrycznej". Ale jeszcze niedawno nie było jej do śmiechu. Wyrzucała sobie, że przez wiele lat ważniejsza była dla niej kariera.

- Nie każdy to głośno mówi. Miałam ogromne poczucie winy, że zdecydowałam się na dziecko tak późno. Często odkładamy macierzyństwo na później - mówi nam Ruda i wspomina czas, kiedy przebój zespołu Red Lips "To, co nam było" nuciła cała Polska.

Wpadliśmy w totalny szał zawodowy, kiedy ja miałam 24 lata. Tak na dobrą sprawę, biologicznie, to był dla mnie najlepszy czas, żeby urodzić dziecko. Ale pokaż mi osobę, która właśnie dostała złoty bilet do raju i w tym momencie mówi: "Nie biorę go, bo ja idę teraz urodzić dziecko". Ja osobiście nie znam takiej dziewczyny. Ten wir zawodowy bardzo długo trwał, pojawiały się nowe projekty, a mnie wydawało się, że to wciąż nie jest dobry moment na dziecko. Miałam obawy, że kiedy zdecyduję się na macierzyństwo, to w jakiś sposób odbierze mi część mnie, moich marzeń, moich planów i kariery. Stwierdziłam też wtedy, że może nie będę dobrą mamą, że nie jestem na to gotowa. Przerabiałam to z terapeutami. Dziś wiem, że wtedy nie przeżywałabym ciąży tak, jak robię to teraz

- opowiada szczerze.

Dziś na szczęście wszystko jest dobrze. Joanna czuje się świetnie. Przez całą ciążę zajadała się czereśniami i borówkami. Nie przestała też koncertować. W zaawansowanej ciąży wystąpiła nawet na festiwalu w Sopocie. To wtedy - zapisując to na swoim brzuszku - ogłosiła światu, że spodziewa się synka.

