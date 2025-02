Karolina Gilon pokazała brzuch! Zaledwie 3 tygodnie temu urodziła swoje pierwsze dziecko

Karolina Gilon dopiero co urodziła synka, a już pokazała, jak po porodzie prezentuje się jej sylwetka. To zawsze bardzo interesuje kobiety. Bywa, że te, które są już mamami, porównują swoje postępy w powrocie do formy, a te, które nie są, spoglądają na pociążowe brzuchy z czystej ciekawości. Temat zazwyczaj budzi wiele emocji, bywa, że kontrowersji. A jak to jest w przypadku Gilon?