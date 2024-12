Karolina Gilon jakiś czas temu ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka. Gwiazda oraz jej ukochany Mateusz Świerczyński co jakiś czas publikują w mediach społecznościowych aktualizację tego, jak zmienia się ich życie w oczekiwaniu na maluszka. Niedawno Karolina zaprezentowała fotografie ze swojego baby shower. Spójrzcie tylko, jak pięknie wyglądają!

Zobacz też: Karolina Gilon pokazała krągły brzuszek. Gwiazda ujawniła płeć dziecka

Jakiś czas temu Karolina Gilon poinformowała, że już niedługo przywita na świecie swoje pierwsze dziecko. Wraz ze swoim partnerem Mateuszem Świerczyńskim zdradziła też płeć dziecka. Będzie to chłopiec. W niedzielny poranek przyszła mama pochwaliła się zdjęciami ze swojego baby shower, który spędziła wśród najbliższych w jednej z warszawskich restauracji. Prowadząca "Love Island" promienieje!

Zobacz też: Karolina Gilon królową metamorfoz? Nie poznasz jej na starych zdjęciach! Tak zmieniła się prowadząca "Love Island. Wyspa miłości"

Baby Shower 2024. The Son is comming. Lepiej sobie nie mogłam tego wymarzyć. Totalnie w moim stylu. Babski wypad na miasto awwwwww dziękuję wszystkim za tą cudowną niespodziankę i za zebranie tak fantastycznego grona, dziewczyny/chłopaki jesteście wspaniali !! Zabieram Was na moją kolejną przygodę, jaką jest macierzyństwo w moim stylu. Uwielbiam Was za to szaleństwo, które wnosicie do mojego życia a Ty synku wiercący mi się w brzuchu bądź pewien, że będziesz miał wspaniałe ciocie i wujków. Czekamy na Ciebie - napisała w sieci Karolina Gilon.