Artur Orzech znów został ojcem! Ma niemal 61 lat i dwoje małych dzieci. "Odzyskałem chęć życia"

Artur Orzech może zbierać gratulacje! Jego drugi syn jest już na świecie. Dziennikarz niedawno poinformował o tym, że jego rodzina się powiększy, a niespełna dwa miesiące później w mediach pojawiły się wieści, że to już się stało.

Artur Orzech nie pojawił się na ostatnim koncercie swojego zespołu Róże Europy w Olsztynie. Powód? Bardzo ważny! Muzyk został ojcem. I to już po raz drugi. Informację o szczęśliwym rozwiązaniu podali przyjaciele z grupy, z którą występuje Orzech, a następnie przekazano ją na facebookowym profilu Kulturalnipl.

Póki co ani Artur Orzech, ani zespół nie podzielili się wieściami w sieci. Gdy dziennikarz został ojcem w 2023 r., pochwalił się dobrą nowiną na Facebooku. Umieścił wtedy zdjęcie maleńkiej piąstki synka.

Teraz do 1,5 rocznego malucha dołączył młodszy brat. Orzech i jego partnerka mają więc ręce pełne roboty. Tym bardziej że Orzech jest pracującym rodzicem z pasją, jaką jest granie.

Orzech w lutym skończy 61 lat, a po raz pierwszy został ojcem, mając 59 lat. To nie jest sytuacja nadzwyczajna, ale trzeba przyznać, że rodzicielstwo w późniejszym wieku to istna życiowa rewolucja.

Bo my święta mamy cały rok. Mila, Ty wiesz... Rok 2025 we czwórkę. Wszystkiego, co najlepsze Państwu życzymy! - pisał Artur Orzech na Instagramie pod koniec 2024 roku, dołączając zdjęcie ciężarnej żony i ich pierwszego dziecka.