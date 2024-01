Artur Orzech wraca do TVP! Skomentuje konkurs Eurowizji oraz... powróci do uwielbianego programu!

Ostatnie tygodnie to czas wielkich zmian w TVP. Z publicznym nadawcą pożegnało się wiele gwiazd, ale też sporo wróciło na Woronicza. Jedną z nich jest Artur Orzech. Dziennikarz potwierdził, że dostał propozycję skomentowania najbliższego konkursu Eurowizji. To jednak nie koniec. Prawdopodobnie zobaczymy go w programie TVP 2.