60-letni dziennikarz znów zostanie ojcem. "Nie spodziewałem się"

Rok 2025 zapowiada się wyjątkowo dla rodziny Artura Orzecha. Niedawno, w świątecznym poście na Instagramie, dziennikarz poinformował swoich fanów o kolejnej życiowej zmianie:

Bo my święta mamy cały rok. Mila, Ty wiesz... Rok 2025 we czwórkę. Wszystkiego, co najlepsze Państwu życzymy! – napisał Artur Orzech, dołączając zdjęcie ciężarnej żony i ich pierwszego dziecka.