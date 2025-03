Rolniczka z programu TVP urodziła! To już kolejne dziecko Małgosi, która męża poznała w "Rolnik szuka żony"

Małgorzata Sienkiewicz i Paweł Borysewicz poznali się w 4. edycji show "Rolnik szuka żony". Wbrew tytułowi to nie on był rolnikiem, a ona i nie szukała żony, a męża. Piękna blondynka, która, mimo że prowadziła gospodarstwo, uwielbiała chodzić w szpilkach, szybko zakochała się w młodszym od siebie kandydacie i nie chciała już żadnego innego.

Zakochani poszli za ciosem - był ślub, wspólne mieszkanie i praca na wsi, a później zaczęły pojawiać się dzieci. Obecnie partnerzy mają już trójkę pociech! Najmłodszy synek pary przyszedł na świat na początku marca.

Rolniczka jest bardzo aktywna w sieci, gdzie od miesięcy opowiadała o swojej ciąży, samopoczucie, codziennym życiu. Teraz już wiadomo, że jej trzecie dziecko jest już w domu!

Nie ma to jak w domu. Choć przez ostatnie dni to Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr. Józefa Psarskiego był naszym domem. Bardzo byśmy chcieli za tę opiekę i troskę podziękować wszystkim, którzy nam w tych dniach okazywali swoją serdeczność. A za profesjonalizm dr Tomaszowi Szkółce, dzięki któremu naprawdę czułam się bezpiecznie, jak ja to mówię jak w "Na dobre i na złe". Czuję wzrusz, bo wspomnienia i wyjątkowe chwile wróciły. Teraz żyjemy w nieco innej czasoprzestrzeni. Nasze małe wielkie marzenie stało się rzeczywistością. Dziękujemy za wszystkie gratulacje. Jesteśmy wreszcie razem - napisała Małgosia na Instagramie, publikując nagranie z mężem i dziećmi.