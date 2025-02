Waldemar z "Rolnik Szuka Żony" niczym "detektyw" Rutkowski chwali się nową furą! To prawdziwa bestia, warta pół miliona

Ujawniono, że serialowy gwiazdor rozwodzi się z żoną i matką 4 jego dzieci. Łączą go z Kaczorowską

To kiepska wiadomość

Waldi stawia na inwestycje. "Mój wybór padł na kolor niebieski!"

Popularny rolnik pochwalił się swoim nowym nabytkiem na Instagramie, a fani nie kryją zachwytu. Nowoczesny traktor, który wpadł w ręce Waldemara, to prawdziwa perełka w świecie maszyn rolniczych. Waldemar zdradził, że decyzja o zakupie była dobrze przemyślana, a przy wyborze pomógł mu specjalista:

Z początkiem 2025 roku postawiłem na nowe i inwestycje w gospodarstwie... Mój wybór padł na kolor niebieski! (...) Wspólnie z Mikołajem ustaliliśmy, że ten ciągnik sprawdzi się w moim gospodarstwie idealnie! Niech ta świetna maszyna służy latami!

- napisał Waldemar, prezentując nowe cacko udekorowane wielką czerwoną kokardą. Internauci szybko podchwycili temat, komentując, że bohater miłosnego show TVP "Rolnik szuka żony" właśnie przebił celebrytów, którzy chwalą się sportowymi autami. Bo o ile luksusowe Ferrari świetnie prezentuje się w garażu, to… w polu raczej nie zda egzaminu!

Ciągnik Waldemara to prawdziwa bestia. Rolniczy odpowiednik Lamborghini?

Wbrew pozorom, nowoczesne traktory wcale nie odstają od luksusowych aut. Model Waldemara to prawdziwa bestia – ma 175 koni mechanicznych, klimatyzowaną kabinę, system GPS i wiele innych nowinek technologicznych. Cena? Nowy egzemplarz może kosztować nawet 500 tysięcy złotych! To oznacza, że Waldek wcale nie oszczędzał na swoim nowym nabytku.

Porównując go do sportowych aut gwiazd, można śmiało powiedzieć, że dla rolnika taki traktor to jak dla Rutkowskiego Ferrari – nie tylko wygląda efektownie, ale też robi robotę!

Zobacz też: Rolnik Waldemar z bujną grzywą jeszcze przystojniejszy!? Pozazdrościł Dawidowi Narożnemy zabiegu w Turcji

Fani zachwyceni! "To jest prawdziwa fura!"

Post Waldemara szybko stał się hitem, a w komentarzach nie zabrakło pochwał:

Wow! Ale maszyna

O wow maszyna niezła i fajny kolor, oby się dobrze pracowało

Niektórzy zaczęli nawet żartować, że rolnik powinien otworzyć własny kanał o motoryzacji, tyle że w rolniczej wersji! Okazuje się, że rolnicy coraz częściej inwestują w nowoczesne maszyny i chętnie się nimi chwalą. Niedawno uczestnik innego show „Rolnicy. Podlasie” – Tomasz – również pokazał swój traktor, a fani spekulują, że szykuje się prawdziwa „traktorowa wojna” na Instagramie! Waldek na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa – w końcu, jak wiadomo, dobry gospodarz nie spoczywa na laurach. Może kolejnym krokiem będzie kombajn z funkcją autopilota?

Jak podoba Wam się nowa fura Waldka? Wolelibyście Ferrari czy jednak New Hollanda?

Zobacz też: Co łączy Agatę i Sebastiana z "Rolnik szuka żony"? Uczestniczka show TVP zdradza prawdę

Autor:

QUIZ. Jak dobrze znasz program "Rolnik szuka żony" i jego bohaterów?! Maksymalny wynik zdobędą prawdziwi fani! Pytanie 1 z 10 Na początek łatwizna. W którym roku wyemitowany pierwszy odcinek programu? 2012 2013 2014 2015 Następne pytanie