Co łączy Agatę i Sebastiana z "Rolnik szuka żony"? Uczestniczka show TVP zdradza prawdę

Kandydaci Agaty i Sebastiana

Podczas programu Agata miała okazję poznać kilku kandydatów, jednak żaden z nich nie zdobył jej serca. Chociaż była otwarta na nowe znajomości, finalnie nie udało jej się znaleźć miłości. Najdłużej na gospodarstwie pozostał Ireneusz, ale nie był on gotowy na zmianę trybu życia i osiedlenie się na wsi. Agata skupiła się na prowadzeniu gospodarstwa, co ostatecznie okazało się dla niej wyzwaniem zdrowotnym.

Sebastian również poszukiwał miłości przed kamerami programu "Rolnik szuka żony". Początkowo fani byli przekonani, że stworzy on związek z energiczną Patrycją, co potwierdzał sam zainteresowany, jednak ostatecznie Sebastian wybrał Kasię. Ich relacja nie przetrwała jednak. Po zakończeniu programu widzowie zauważyli, że to właśnie z Agatą spędza najwięcej czasu, co doprowadziło do fali spekulacji. Jednak zapytana wprost o znajomość z Sebastianem Agata zdementowała krążące plotki:

O tym też mi nic nie wiadomo. Wszyscy razem się przyjaźnimy

Agata zmaga się z problemami zdrowotnymi

Obecnie Agata przebywa w sanatorium, gdzie poddaje się leczeniu z powodu problemów zdrowotnych. Niestety, jej stan zdrowia wpłynął także na jej gospodarstwo. Rolniczka musiała podjąć trudną decyzję o sprzedaży części zwierząt.

Ze względu na choroby kręgosłupa i rąk (ścięgna) od pracy na gospodarstwie, musiałam sprzedać część krów, bo nie byłabym w stanie dalej prowadzić sama takiego dużego gospodarstwa. Poza tym wyjechałam się leczyć, więc nie chciałam nikogo innego obciążać

– wyjaśniła Agata.

Co dalej z gospodarstwem Agaty?

Mimo trudności Agata nie zamierza całkowicie rezygnować z rolnictwa. Jak sama przyznaje, zależy jej na tym, by po powrocie z sanatorium nadal zajmować się gospodarstwem, choć w mniejszym zakresie. Fani programu trzymają za nią kciuki i życzą jej szybkiego powrotu do zdrowia. Czy Waszym zdaniem Agata i Sebastian mogliby do siebie pasować? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach!

