Gwiazda "Rolnik szuka żony" zakończyła związek. Ujawniła szokujące kulisy rozstania!

"Rolnik szuka żony": Magdalena ukrywała tajemnicę

"Rolnik szuka żony" to jeden z najbardziej popularnych oraz głośnych programów w Polsce. Już od jedenastu edycji cieszy się niesłabnącą sympatią widzów, którzy tłumnie zasiadają przed ekranami. Nie można również zaprzeczyć, że wielu uczestników show rzeczywiście odnalazło miłość dzięki udziałowi w "Rolniku".

Miłości w programie "Rolnik szuka żony" szukała m.in. Magdalena. Była jedną z kandydatek Rafała w jedenastej edycji show. Zrobiło się o niej głośno, gdy w jednym z odcinków wyznała rolnikowi, że nie była z nim do końca szczera. Kobieta, która wyraźnie zbliżyła się do Rafała, poczuła, że nadszedł czas, aby opowiedzieć mu o swojej przeszłości.

Chciałabym Ci coś powiedzieć. Chciałam ci to powiedzieć na pierwszej randce. Byłam kiedyś w 7-letnim związku. To był związek małżeński. Mogę mieć ślub kościelny. Nie mam dzieci, mam czystą kartę – wyznała Magdalena, wyraźnie przejęta sytuacją.

Dla Rafała była to zaskakująca wiadomość, której się nie spodziewał. Tajemnica Magdaleny od razu stała się gorącym tematem rozmów wśród pozostałych kandydatek oraz widzów programu.

Gwiazda "Rolnika" zakończyła związek. "Zaraziłam się"

Mimo wątpliwości Rafał zaprosił Magdalenę do dalszego etapu programu. Ostatecznie rolnik związał się z Dominiką. Magdalena z programu odchodziła z dobrymi wspomnieniami. Co więcej, dość szybko znalazła miłość. Wybrankiem jej serca był tajemniczy Paweł. Kobieta zamieszczała na Instagramie ich wspólne zdjęcia oraz nagrania.

Niestety, ich związek przeszedł już do historii. O rozstaniu Magda poinformowała na Instagramie. Nie szczędziła przy dokładnych powodów zakończenia związku.

Oficjalnie: nie jestem już w związku z Pawłem. Niestety, ta relacja przyniosła mi nie tylko rozczarowanie, ale i poważniejsze konsekwencje – zaraziłam się wirusem HPV - wyznała.

Wirus HPV jest jednym z najczęściej przenoszonych drogą płciową. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje szczepienia przeciw HPV jako kluczowy czynnik w eliminowaniu nowotworu szyjki macicy.

W dalszej części wpisu Magdalena zaapelowała do swoich obserwujących, aby sprawdzały z kim wchodzą w relacje. Zaapelowała również do kobiet, by pamiętały o regularnych badaniach i namawiały do tego swoich partnerów.

Dziewczyny! Wchodząc w nową relację, sprawdzajcie, z kim się wiążecie. Czy macie wspólne wartości? Czy naprawdę się znacie? Czy chce poznać Was z przyjaciółmi rodziną. Czy planuje z Wami przyszłość i Nie ma blokad na telefonie i laptopie, a także. Czy nie jest toksycznie zazdrosny. Badajcie się! (Czyt. Cytologia płynna-dokładne badanie)!!! Wymagajcie badań także od swoich partnerów. Nie narażajcie swojego zdrowia i życia dla kogoś, kto nie dba nawet o własne. Dbajcie o siebie! - napisała.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

