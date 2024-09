Wiemy, co ukrywała kandydatka Rafała z "Rolnik szuka żony"! Magdalena płakała przed kamerami. "Nie chcę, żeby on tak patrzył"

Co dalej z Agatą w "Rolnik szuka żony". Rolniczka zaskoczyła wszystkich

W najnowszym odcinku "Rolnik szuka żony" widzowie byli świadkami zaskakujących wydarzeń. Rafał, jeden z rolników, zorganizował konkurencję dla swoich kandydatek – kobiety miały rywalizować z nim w rzucaniu workiem do celu. Jedna z rozmów, która towarzyszyła zabawie, miała niespodziewany obrót i przerodziła się w prawdziwe emocjonalne trzęsienie ziemi. Magdalena w końcu wyznała prawdę. Wiemy, jaki sekret skrywała kandydatka Rafała z "Rolnik szuka żony".

Magdalena ujawnia skrywaną tajemnicę. Wyznanie w "Rolnik szuka żony"

Podczas rozmowy z Rafałem, Magdalena postanowiła ujawnić coś, czego do tej pory nie zdradziła rolnikowi. Kobieta, która wyraźnie zbliżyła się do Rafała, poczuła, że nadszedł czas, aby opowiedzieć mu o swojej przeszłości.

Chciałabym Ci coś powiedzieć. Chciałam ci to powiedzieć na pierwszej randce. Byłam kiedyś w 7-letnim związku. To był związek małżeński. Mogę mieć ślub kościelny. Nie mam dzieci, mam czystą kartę – wyznała Magdalena, wyraźnie przejęta sytuacją.

Dla Rafała była to zaskakująca wiadomość, której się nie spodziewał. Tajemnica Magdaleny od razu stała się gorącym tematem rozmów wśród pozostałych kandydatek.

Kandydatki Rafała komentują wyznanie Magdaleny

Pozostałe kobiety, starające się o względy Rafała, nie kryły swojego zdziwienia i niepewności wobec szczerości Magdaleny.

Ciężko jest mi uwierzyć, że nie było na randkach czasu, żeby powiedzieć, że miała męża – skomentowała Aneta, wyrażając swoje wątpliwości co do intencji rywalki.

Rafał, również zaskoczony wyznaniem Magdaleny, postanowił dopytać, dlaczego tak długo ukrywała ten fakt. Kobieta wyjaśniła, że planowała powiedzieć o wszystkim, ale nie spodziewała się, że ich znajomość zajdzie tak daleko.

Nie chcę, żeby on tak patrzył, że ja go w jakiś sposób zawiodłam. Mi zależy, bo naprawdę mi się spodobał – mówiła Magdalena, ocierając łzy.

Rafał postanowił dać szansę Magdalenie

Chociaż Magdalena twierdziła, że zawsze jest szczera, pozostałe kandydatki nie były do końca przekonane co do jej intencji. Czy rzeczywiście brakowało jej czasu na takie wyznanie? A może celowo zwlekała, aby nie zniechęcić rolnika?

Ja jestem zawsze szczera – zapewniła Magdalena, jednak jej słowa nie przekonały wszystkich.

Wątpliwości nadal pozostają, a emocje wśród uczestniczek rosną. Rafał postanowił jednak dać Magdalenie szanse i zaprosił ją na gospodarstwo. Czy ich znajomość przerodzi się w prawdziwe uczucie? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach "Rolnik szuka żony"!

Afera zdjęciowa u Marcina w "Rolnik szuka żony". "Nie była ze mną do końca szczera"