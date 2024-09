Kandydat Agaty zaliczał wpadkę za wpadką. Afera jabłkowa i festiwal niezręczności w "Rolnik szuka żony"

Afera zdjęciowa u Marcina w "Rolnik szuka żony". "Nie była ze mną do końca szczera"

Drugi odcinek programu "Rolnik szuka żony" dostarczył widzom mnóstwa emocji i niezapomnianych chwil. To właśnie teraz rolnicy po raz pierwszy mieli okazję spotkać swoich wybranków twarzą w twarz. Jedna z randek Agaty stała się tematem licznych dyskusji.

Agata z "Rolnik szuka żony" i jej kandydaci. Niezręczności Macieja

Agata zaprosiła do swojego serca i gospodarstwa trzech panów. Już na wstępie mężczyźni nie szczędzili jej komplementów. W szczególności Mirek, który mieszka w Niemczech i uwielbia podróże, wywarł na niej bardzo dobre wrażenie. Jednak to nie on, a inny z uczestników przyciągnął uwagę widzów.

Maciej, kolejny z kandydatów Agaty, od samego początku wzbudzał mieszane uczucia. Już na starcie zapomniał imienia rolniczki, co wprowadziło pewien dysonans. Dodatkowo mężczyzna nie ukrywał, że jego ideałem kobiety jest blondynka, ale... szczuplejsza od Agaty. Choć Maciej pochodzi z Gdyni, zaskoczył wszystkich, przyznając, że jest fanem muzyki Teresy Werner.

Przeczytaj także: To największa metamorfoza w historii "Rolnik szuka żony"? Niesamowite, jak teraz wygląda Marcin

Podczas rozmowy Agata zapytała, co szczególnie go w niej ujęło.

Pierwsze, co mogę powiedzieć, to jest ten blond – stwierdził Maciej.

Rozmowa wydawała się dość sympatyczna, a Maciej przyznał, że Agata jest "bardzo fajna". Mimo wcześniejszych słów na temat jej figury stwierdził, że podoba mu się, choć preferuje szczuplejsze kobiety.

Afera z jabłkiem w "Rolnik szuka żony" – nietypowa rozmowa

Atmosfera wśród kandydatów Agaty była dość napięta. Do drobnego spięcia doszło, kiedy Maciej, nieco niechlujnie, zostawił na stole nadgryzione jabłko.

To jabłko będziesz jadł, Macieju? - zapytał Mirek.

Spotkało się z nieoczekiwaną odpowiedzią Macieja:

Do śmieci, bo ku*** zęby mnie bolą, a twarde jest jak … - odpowidział Maciej.

Mimo dziwnej atmosfery Mirek z Niemiec, próbowali załagodzić sytuację, proponując Maciejowi wyrzucenie jabłka do lasu. To jednak nie zakończyło dyskusji, ponieważ Maciej, zirytowany, zwrócił się do kolegi:

Co Ci jabłko przeszkadza? Zobaczymy, czy nie będzie ci przeszkadzać słonecznik - odpyskował mężczyzna.

Cała ta wymiana zdań, choć wydawała się błaha, ukazała napięcia panujące między kandydatami, które mogą wpłynąć na dalsze relacje i rozwój znajomości z Agatą. Czy między rolniczką a którymś z mężczyzn pojawi się prawdziwe uczucie? Na to pytanie odpowiedzą kolejne odcinki "Rolnik szuka żony".

Zobacz, jak mieszkają rolnicy z 11. sezonu "Rolnik szuka żony"

Waldek z show "Rolnik szuka żony" ocenia uczestników nowej edycji. Nie był łaskawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.