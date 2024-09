"Rolnik szuka żony": Bohaterowie dokonali wyborów! Kto pojawi się w ich domach?

Kreatywne wyzwania i decyzje w "Rolnik szuka żony"

Każdy z bohaterów "Rolnik szuka żony" przygotował dla swoich kandydatów specjalne aktywności, by lepiej ich poznać. Wiktoria postanowiła podzielić się swoją pasją do nagrywania filmów. Poprosiła mężczyzn o stworzenie krótkich wideo, dając im wolną rękę i dostęp do gadżetów. Jeden z panów wyznał, że wierzy w horoskopy i chodzi do wróżki. Ta przepowiedziała mu, że Wiktoria go wybierze.

Kandydaci Wiktorii byli bardzo zawstydzeni, oglądając swoje nagrania. Każdy starał się wypaść jak najlepiej i z pomocą nagrania trafić do serca rolniczki.

Z kolei Agata zaskoczyła wszystkich już na początku odcinka. Choć w zapowiedzi pojawiła się z trzema słonecznikami, co zwykle oznacza pożegnanie, postanowiła dać szansę wszystkim panom! Zadaniem jej kandydatów było stworzenie kwiatowych aranżacji. Mirek z Niemiec nie tylko stworzył kompozycję, ale także bukiet, czym zdobył dodatkowe punkty u Agaty. Mężczyzna snuje śmiałe plany na przyszłość. Pytał Agatę, czy zamierza przekazać komuś gospodarstwo. Kandydat zastanawia się, jak mogłoby wyglądać ich wspólne życie.

Coś mi pyknęło do Mirka, ale do końca nie jestem pewna. Jest taki zabawny – powiedziała Agata.

Irek powiedział, że pracuje jako kierowca ciężarówki. Okazuje się, że łączy ich znacznie więcej, niż się im się wydawało. W przeszłości rodzice mężczyzny mieszkali niemal w sąsiedztwie Agaty.

Jak to blisko mnie. Tak, to moje tereny – powiedziała Agata. - Widzę, ze jesteś faworytem – dodała na odchodne.

Rozmową nie był zainteresowany Maciej. Mężczyzna tak bardzo skupił się na zadaniu, że nie był w stanie połączyć tego z poznawaniem rolniczki

Jeszcze w życiu się nagadamy – stwierdził Maciej.

Flirt u Sebastiana z "Rolnik szuka żony". Co wydarzyło się na pozostałych spotkaniach?

Sebastian postanowił sprawdzić kreatywność swoich kandydatek, prosząc je o udekorowanie kurtki roboczej. Kobiety z entuzjazmem podjęły wyzwanie – jedne szyły, inne malowały obrazki. Flirt między Sebastianem a Patrycją stawał się coraz bardziej wyraźny.

Czuję, że Patrycja mnie delikatnie podrywała – przyznał rolnik.

Z kolei Katarzyna zyskała jego uznanie za poważne podejście do przyszłości, w tym marzeniami o założeniu rodziny i posiadaniu dzieci.

Rafał przygotował dla swoich kandydatek rywalizację – panie miały rzucać workiem do celu. Podczas tej aktywności Magdalena wyznała długo skrywaną tajemnicę: była już w małżeństwie, co wywołało spore poruszenie.

Byłam kiedyś w 7-letnim związku. To był związek małżeński. Mogę mieć ślub kościelny. Nie mam dzieci, mam czystą kartę – wyznała Rafałowi.

Nie obyło się bez emocji.

Nie chcę, żeby on tak patrzył, że ja go w jakiś sposób zawiodłam. Mi zależy, bo naprawdę mi się spodobał – mówiła Magdalena, ocierając łzy.

Tymczasem inne kandydatki były pełne wątpliwości, czy Magdalena rzeczywiście nie miała wcześniej okazji, by wyznać prawdę.

Ciężko jest mi uwierzyć, że nie było na randkach czasu, żeby powiedzieć, że miała męża – skomentowała Aneta.

Marcin, który jest sadownikiem, przygotował dla swoich kandydatek ciekawe wyzwanie – poprosił je o rzeźbienie w jabłkach. Nie obyło się bez rozczarowań. Patrycja, choć początkowo była jego faworytką, miała wrażenie, że Marcin poświęcał więcej uwagi innym kobietom. Z kolei rolnik przyznał, że nie czuje, by Patrycja angażowała się w relację tak, jakby tego oczekiwał.

Bohaterowie "Rolnik szuka żony" zdecydowali, kogo zaproszą do swoich gospodarstw

Wszystko wskazuje na to, że emocje w kolejnych odcinkach "Rolnik szuka żony" będą tylko rosły. W trzecim odcinku poznaliśmy ostateczne decyzje rolników – to właśnie te osoby pojawią się w ich rodzinnych domach:

Agata zaprosiła Ireneusza i Mirka,

Sebastian wybrał Patrycję, Katarzynę i Annę,

Rafał zdecydował się poznawać dalej Anetę, Dominikę i Magdalenę,

Wiktoria zaprosiła do swojego domu Łukasza, Szymona i Adama,

Marcin do dalszego etapu wybrał Annę, Roksanę i Magdę.

Kto ostatecznie zdobędzie serce rolników? Kolejne odcinki "Rolnik szuka żony" zapowiadają się niezwykle emocjonująco.

