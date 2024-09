"Rolnik szuka żony": Uczestniczka zrezygnuje z programu?

"Rolnik szuka żony" to program, który od lat przyciąga przed ekrany wierną grupę widzów. Fani "Rolnika" szczególną sympatią darzą Martę Manowską, która pomaga uczestnikom w poszukiwaniu miłości. To właśnie m.in. wypowiedziane przez nią słowa w zwiastunie nowego odcinka, zaniepokoiły fanów jednej z uczestniczek.

Jedną z uczestniczek jedenastego sezonu programu jest Agata. 57-letnia hodowczyni krów z województwa mazowieckiego, jest najstarszą uczestniczką polskiego "Rolnika". Krótka zapowiedź programu wystarczyła, by stała się ulubienicą widzów.

Kobieta ponad dwadzieścia lat temu przeżyła ogromną tragedię. Miała zaledwie 34 lata, gdy w wyniki tragicznego wypadku straciła męża. Praca na gospodarstwie była dla niej sposobem na poradzenie sobie z żałobą. Może liczyć na pomoc trzech córek oraz syna.

"Rolnik szuka żony": Fani zaniepokojeni losem swojej ulubienicy

Mimo tragedii z przeszłości nie traci nadziei, że uda jej się jeszcze znaleźć miłość. W pierwszym odcinku zdecydowała się dać szansę jedynie trzem kandydatom. W drugim epizodzie spotkała się z nimi twarzą w twarz. Mirek, który mieszka w Niemczech i uwielbia podróże, wywarł na niej bardzo dobre wrażenie.

Maciej, kolejny z kandydatów Agaty, od samego początku wzbudzał mieszane uczucia. Już na starcie zapomniał imienia rolniczki, co wprowadziło pewien dysonans. Dodatkowo mężczyzna nie ukrywał, że jego ideałem kobiety jest blondynka, ale... szczuplejsza od Agaty. Trzecim kandydatem jest Ireneusz.

W niedzielnym odcinku uczestnicy zadecydują, których z kandydatów zaproszą do swoich gospodarstw. Widzowie "Rolnika" doskonale wiedzą, że "odrzuceni" kandydaci otrzymują od rolników słoneczniki. W zapowiedzi nowego odcinka widać, że Agata niesie ze sobą trzy takie kwiaty. Czy oznacza to, że żaden z mężczyzn nie przypadł jej do gustu? Jeśli tak, to czy oznacza to, że również ona pożegna się z programem? Tego obawiają się fani.

Czyżby Agata żegnała się z programem? Ma przecież trzy słoneczniki. Nie zdziwiłbym się, patrząc na to, kto się jej trafił. Słonecznik jest symbolem pożegnania (...). Agata niesie trzy słoneczniki, co znaczny, że pożegna wszystkich trzech panów.

