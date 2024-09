Gwiazda nowego "Rolnika" przeżyła ogromną tragedię. Jej świat się zawalił

Zauważyliście to?

"Rolnik szuka żony" w TVP. Program powraca z 11. sezonem

"Rolnik szuka żony" to program, który od lat przyciąga przed ekrany wierną grupę widzów. Fani "Rolnika" szczególną sympatią darzą Martę Manowską, która pomaga uczestnikom w poszukiwaniu miłości. Sympatyczna prezenterka utrzymuje kontakt z rolnikami również poza programem. Uważa się, że to na ślubie jeden z par poznała swojego domniemanego partnera, Daniela Wiśniowskiego. Chociaż sama przyznała, że swojego ukochanego pierwszy raz spotkała podczas wesela Marty Paszkin i Pawła Bodziannego, to oficjalnie nie potwierdziła doniesień o związku.

Teraz miłości będą szukać uczestnicy jedenastej edycji "Rolnika". Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 15 września, o godz. 21:20 w TVP1. Kilka dni temu w mediach społecznościowych TVP pojawiła się oficjalna zapowiedź nowych odcinków. Poznaliśmy w nich uczestników czekających na listy. Wśród nich są dwie kobiety oraz trzech mężczyzn. Są to 23-letnia Wiktoria, 53-letnia Agata, 32-letni Rafał, 37-letni Marcin oraz 44-letni Sebastian.

"Rolnik szuka żony": Agata przeżyła ogromną tragedię

Agata, hodowczyni krów z województwa mazowieckiego, jest najstarszą uczestniczką polskiego "Rolnika". Krótka zapowiedź programu wystarczyła, by stała się ulubienicą widzów. Jak można przeczytać w oficjalnym opisie na stronie TVP, 57-latka "jest wulkanem energii – zawsze uśmiechnięta, służy dobrą radą i bez wątpienia można nazwać ją prawdziwą gospodynią, która przyjmuje gości z radością, a drzwi jej domu są otwarte dla wszystkich".

Ponad dwadzieścia lat temu przeżyła ogromną tragedię. Miała zaledwie 34 lata, gdy w wyniki tragicznego wypadku straciła męża. Praca na gospodarstwie była dla niej sposobem na poradzenie sobie z żałobą. Może liczyć na pomoc trzech córek oraz syna. Mimo tragedii z przeszłości nie traci nadziei, że uda jej się jeszcze znaleźć miłość. Do programu zgłosiła się, by spotkać "opiekuńczego, dobrego mężczyznę, który będzie umiał ją zaskoczyć, zabierze na randkę, wypije z nią poranną kawę, a kiedy będzie miała zły dzień – przytuli i powie, że wszystko będzie dobrze".

Widzowie oburzeni po prezentacji kandydatów do "Rolnik szuka żony". W 11. edycji zobaczymy... znaną influencerkę

