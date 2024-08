Niezwykle zapracowana Marta Manowska

"Rolnik szuka żony" to jeden z najbardziej popularnych oraz głośnych programów w Polsce. Już od dziesięciu edycji cieszy się niesłabnącą sympatią widzów, którzy tłumnie zasiadają przed ekranami. Nie można również zaprzeczyć, że wielu uczestników show rzeczywiście odnalazło miłość dzięki udziałowi w "Rolniku". Największą gwiazdą produkcji bez wątpienia jest Marta Manowska.

40-latka jest niezwykle lubiana zarówno przez widzów, jak i współpracowników. Znaczący jest fakt, że jako jedna z nielicznych przetrwała wielkie zmiany w TVP. W najnowszym wywiadzie odniosła się do "czystek" w telewizji publicznej.

"Nie zakładałam nic. Wyjechałam do Kolumbii w styczniu z przyjaciółmi i naprawdę, wiedzą o tym moi przyjaciele, moja rodzina, stwierdziłam, że poczekam. I każda sytuacja będzie dla mnie dobra, bo zmiana zawsze generuje coś dobrego i uznałam, że wtedy będę się zastanawiać co dalej" - wyznała Manowska wspominając gorący początek roku.

Pracowita jesień Marty Manowskiej

Według wielu programy "Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości" nie odniosłyby takiego sukcesu bez udziały Marty Manowskiej. Obecnie prezenterka zdecydowanie nie może narzekać na brak pracy. Niedawno zakończyła nagrania do "The Voice Senior", gdzie pełni funkcję współprowadzącej obok Roberta Stockingera.

Cały czas trwają za to prace nad nowymi odcinkami programu "Rolnik szuka żony". Manowska zdradziła, co dzieje się za kulisami. "Bardzo dobrze się dzieje w nowym 'Rolniku'. Chyba trwają rewizyty i randki, także już zapraszamy widzów przed telewizory, choć myślę, że wiernych fanów programu nawet nie trzeba zapraszać" - mówiła w "Fakcie".

To będzie bardzo pracowita jesień dla Manowskiej, która we wrześniu zaczyna zdjęcia do kolejnego sezonu "Sanatorium miłości". "To będzie kolejna edycja, siódma. Mam nadzieję, że szczęśliwa, także trochę pracy przed nami" - dodała Manowska.

W dotychczasowych edycjach programów nie brakowało zaskakujących sytuacji oraz intryg wśród uczestników. Jak reaguje na to sama Marta Manowska oraz ekipa filmowa? "Jesteśmy zaskakujący jako ludzie, więc po prostu my się temu przyglądamy. Sami siebie czasami zaskakujemy swoimi reakcjami, bo życie nas zaskakuje" - przyznała Manowska.

Tak Marta Manowska męczy się na planie "The Voice Senior". Tylko spójrzcie na jej buty

