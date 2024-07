Anita Sokołowska wróciła na plan Przyjaciółek! Co to za cud, skoro jej bohaterka nie żyje?

"Rolnik szuka żony" hitem TVP

"Rolnik szuka żony" to jeden z najbardziej popularnych oraz głośnych programów w Polsce. Już od pierwszego odcinka wzbudzał wiele kontrowersji. Jednak już od dziesięciu edycji cieszy się niesłabnącą sympatią widzów, którzy tłumnie zasiadają przed ekranami. Nie można również zaprzeczyć, że wielu uczestników show rzeczywiście odnalazło miłość dzięki udziałowi w "Rolniku".

Szczególnie szczęśliwa pod tym względem była jubileuszowa edycja programu. Dwie pary nie tylko związały się ze sobą na dłużej, ale już założyły rodziny. Najpierw w połowie maja na świat przyszedł syn Ani oraz Jakuba. Mały Dariusz został przedstawiony światu na oficjalnych social mediach "Rolnika".

Program odnosi sukcesy nie tylko pod względem matrymonialnym, ale również oglądalności. Finałowy odcinek dziesiątej edycji przyciągnął przed ekrany aż 3miliony widzów.

TVP pracuje nad nowym programem randkowym

Wiosną zaprezentowano uczestników nowej edycji, którzy czekali na listy od potencjalnych kandydatek oraz kandydatów do ich serc. Okazuje się, że to nie jest jedyny program, nad którym obecnie pracuje TVP. Trwa właśnie casting do "Origins Of Love. Polak szuka żony". Tym razem program będzie łączył Polaków mieszkających w Chicago z kandydatkami z Polski.

W programie miłości poszukują mężczyźni w różnym wieku. Na profilu producenta show zaprezentowano już sylwetką pierwszego z nich.

"W programie poznajemy czwórkę kawalerów polskiego pochodzenia, którzy mieszkają w Chicago. Każdego z bohaterów łączą marzenia o wielkiej, prawdziwej miłości oraz silna więź i tęsknota za Polską. Pierwszym z nich jest Mateusz, który na co dzień jest strażakiem!" - można przeczytać na stronie Endemol Shine Polska.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie zostanie wyemitowany pierwszy odcinek programu. Na razie poszukiwane są kandydatki z Polski. Czy "Origins Of Love. Polak szuka żony" ma szansę przebić popularność "Rolnika"?

