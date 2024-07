Kontrowersyjna gwiazda "Rolnika" rozkręca karierę aktorską. Dostała rolę w serialu!

"Rolnik szuka żony": Ekscentryczna Jessica podbiła serca widzów

Jessica Miemiec z dużą pewnością siebie wkroczyła do programu "Rolnik szuka żony" i od razu stała się ulubienicą publiczności. Ekscentrycznej kandydatki do walki o serce Krzysztofa zdecydowanie nie dało się przeoczyć. Gdy odpadła z programu, nie kryli oni swojego rozczarowania. Przesyłali do produkcji petycje o przywrócenie jej do show i odgrażali się, że już nigdy więcej go nie obejrzą.

Jessica postanowiła wykorzystać szum wokół swojej osoby. Można ją było później zobaczyć m.in. w "Jak matka z córką" czy "Shopping Queens". Pojawiła się też w innym randkowym programie - "Magia miłości", który znany jest z kontrowersyjnych zasad, bowiem uczestnicy występują w nim zupełnie nago.

"Rolnik szuka żony": Jessica zrobi karierę aktorską?

Dużo działo się również w jej życiu uczuciowym. W lipcu 2021 roku, po zaledwie 4 miesiącach znajomości Jessica zaręczyła się z dużo starszym Ryszardem, którego poznała na stacji benzynowej. W wywiadzie z Telemagazynem wyznała, że mężczyzna, którego czule nazywa Ricardo, jest "tym jedynym". Niestety, ich miłość nie przetrwała próby czasu. "On był też dużo starszy ode mnie - on miał 45 lat, ja miałam mniej, także to i tak by nie wyszło. Zbyt duża różnica wieku" - mówiła po rozstaniu. Nie było to jedyne zerwane zaręczyny.

W lutym tego roku powróciła do telewizji. Tym razem jako aktorka. Jessica wystąpiła w reaktywowanych "Pamiętnikach z wakacji". "Uczestniczkę wielu przebojowych telewizyjnych produkcji, która zdobyła niemałą popularność i ogromną sympatię widzów, zobaczymy w kilkunastu odcinkach 'Pamiętników z wakacji'" - można było przeczytać w zapowiedzi programu.

Niedługo znowu będzie można zobaczyć ją na ekranie. Jessica na swoim Instagramie zamieściła niedawno zdjęcia z planu serialu "Policjanci i policjantki". "Zdjęcie z krótkiej sceny Policjanci i policjantki. Takie w biegu" - napisała pod fotografią. Nie pochwaliła się jednak, jaką rolę zagra w produkcji ani też czy zagości w niej na dłużej.

