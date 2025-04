Dali miłości drugą szansę. Było warto? „Na strunach światła” Krystyny Mirek

„Jelita - kręta droga do zdrowia. Prosty sposób na lepsze życie” poradnik Joanny Zielewskiej

Nadeszła długo wyczekiwana wiosna. Wraz z nią ogród w urokliwej willi pod kasztanem budzi się do życia, a ciepłe promienie słońca rozświetlają nie tylko rabaty kwiatowe, ale i serca mieszkańców tego niezwykłego domu. Wszystko wskazywało na to, że przed bohaterami spokojny, harmonijny czas. Niestety – spokój ten zostaje brutalnie zakłócony przez przyjazd nieoczekiwanego gościa. W progu kuchni babci Kaliny staje Iwona – matka Antka, kobieta o lodowatym spojrzeniu i sercu nazywanym przez wielu równie chłodnym. Nic dziwnego, że zyskała miano Królowej Śniegu.

Z jej pojawieniem się powracają stare rany i niewyjaśnione sprawy z przeszłości. Atmosfera gęstnieje, a konflikt pomiędzy żoną a byłą kochanką przybiera na sile. Te dwie silne, zranione kobiety będą musiały stawić czoła bolesnym wspomnieniom i własnym słabościom, by spróbować odbudować to, co zostało zburzone dawno temu.

W tle rozwija się zakazana miłość – uczucie piękne, ale z różnych względów niemożliwe do realizacji. Czy bohaterowie pozwolą sobie na odrobinę szaleństwa, czy jednak rozsądek zwycięży? Z kolei inna para tkwi w zawieszeniu – przyjaźń, choć głęboka i prawdziwa, wciąż nie chce przerodzić się w coś więcej. Niełatwo będzie podjąć decyzje, które mogą zmienić życie na zawsze.

Wśród emocjonalnych zawirowań i skomplikowanych relacji uczuciowych, kuchnia babci Kaliny jak zawsze staje się miejscem spotkań, rozmów i rozterek. Czy jednak wystarczy sił i serca, by znów napełniła dom spokojem, zrozumieniem i miłością? I co najważniejsze – czy sama Kalina, tak bardzo skupiona na potrzebach innych, znajdzie w końcu czas, by zadbać o siebie?

Krystyna Mirek. Autorka licznych bestsellerów. Ma trzy wchodzące w dorosłość córki i synka. Mieszka pod Krakowem. Serca Polek podbiła pełnymi dobrych emocji historiami, błyskawicznie stając się jedną z naszych najpopularniejszych pisarek. Wierna wartościom, takim jak domowe ciepło i radość ze zwyczajnego dnia, pisze na swojej stronie internetowej: Znam wiele sposobów na budowanie szczęścia, bo życie mnie nie oszczędzało. Dużo przeszłam i widziałam.

Książka „Na strunach światła” Krystyny Mirek dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 9 kwietnia.