Ania i Kuba z "Rolnika" niedawno zostali rodzicami. Była żona mężczyzny przerywa milczenie

"Rolnik szuka żony": Ania i Jakub - szczęśliwi zakochani

Ania Derbiszewska (36 l.) i Jakub Manikowski (30 l.) to uczestnicy dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony", do których los się szczególnie uśmiechnął. Choć wiele osób wątpiło w ich uczucia i we wszystkim doszukiwało się spisku i drugiego dna, to zakochani pokazali, że miłość pokona wszelkie trudności. Para ogłosiła swoje zaręczyny w świątecznym odcinku hitu TVP, a nieco wcześniej przekazali inną radosną nowinę.

W połowie maja za pośrednictwem mediów społecznościowych "Rolnika" przekazali, że na świecie pojawił się ich pociecha. "Przedstawiamy Wam Dariusza. Synka Anny Derbiszewskiej i Jakuba Manikowskiego z 10. edycji! Gratulujemy z całego serca i życzymy duuuużo zdrówka!" - napisano pod zdjęciem maluszka.

O ile dla Anny jest to pierwsze dziecko, to Kuba ma już trójkę dzieci z pierwszego małżeństwa. Miał zaledwie 19 lat, gdy po raz pierwszy został ojcem. Dość szybko na świecie pojawiły się kolejne dwie pociechy mężczyzny. Małżeństwo mężczyzny nie przetrwało i dość szybko doszło do rozwodu. Właśnie z tego powodu wiele osób podejrzewało go o nie do końca czyste intencje. Zrzucano mu, że porzucił rodzinę i nie utrzymuje kontaktu ze swoimi dziećmi.

Była żona Jakuba opowiedziała o rozwodzie

Ania broniła swojego ukochanego w relacji na Instagramie: "Kuba wychowuje dzieci wraz ze swoją byłą żoną. W telewizji został ten fakt pominięty. Dzieci na co dzień mieszkają z mamą". Z kolei mężczyzna dodał, że zarówno on, jak i jego była żona ułożyli sobie życie na nowo. "Po prostu nasze drogi przestały w pewnym momencie iść w jednym kierunku. Popełniłem wiele błędów w swoim życiu, ale myślę, że każdemu wyszło to na dobre. Ona ma wymarzonego męża, ja swoją pomidorową królową i chyba to jest właśnie miejsce, w którym wszyscy odnaleźli swoje szczęście" - stwierdził.

Teraz milczenie przerwała była żona Kuby. W swoich mediach społecznościowych przyznała, że razem z byłym mężem byli po prostu bardzo młodzi: "Miałam tylko 18 lat, kiedy zostałam mamą po raz pierwszy. Miałam 23 lata, kiedy wzięłam ślub i niewiele więcej, kiedy się rozwiodłam". Para oficjalnie rozwiodła się, gdy kobieta miała 26 lat. Od tamtej pory udało jej się ułożyć życie na nowo. Chociaż, nie zawsze było to łatwe: "Za każdym razem myślałam, że mój świat właśnie się skończył".

Jeden z dociekliwych internautów wprost zapytał ją, dlaczego ich małżeństwo nie przetrwało. "W wyroku rozwodowym mam wpisane: niezgodność charakterów i tego się trzymajmy" - odpowiedziała krótko kobieta.

