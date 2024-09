Afera zdjęciowa u Marcina w "Rolnik szuka żony". "Nie była ze mną do końca szczera"

Majka Jeżowska już tak nie wygląda. Zmieniła się nie do poznania na "Taniec z Gwiazdami"

Iwona Pavlović płacze w Polsacie. Niewiarygodne, o co poszło

Marcin z "Rolnik szuka żony" zaprosił na randki 10 kobiet. Spostrzegawczy rolnik, który przed rozpoczęciem programu przeszedł sporą metamorfozę, od razu zauważył, że jedna z jego kandydatek na żywo wygląda inaczej, niż na dołączonych do listu zdjęciach.

To zdjęcie chyba też takie nie było za świeże – stwierdził rolnik, wywołując lekkie zaskoczenie u kandydatki.

Paulina odpowiedziała od razu:

Tak, a co?

Marcin dodał:

Tak troszeczkę inaczej wyglądasz. Może pomalowałaś włosy? – zasugerował.

Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że różnica w wyglądzie wynikała jedynie z drobnych zmian w stylizacji, ta wymiana zdań wprawiła Paulinę w lekkie zakłopotanie. Nie było to jednak jedyne zaskoczenie tego spotkania. Po rozmowie Marcin otwarcie przyznał, że Paulina nie była w jego typie, zarówno pod względem urody, jak i osobowości:

To nie był typ mojej urody i dziewczyny. Uważam, że chyba nie była ze mną do końca szczera, ponieważ nie patrzyła mi w oczy, uciekała gdzieś wzrokiem na boki – powiedział rolnik.

Marcin jednak od samego początku szuka szczerości i autentyczności, dlatego też ta sytuacja mogła go nieco zniechęcić do Pauliny. Czy to tylko początkowa nieśmiałość kandydatki, czy rzeczywiście brak szczerości?

Przeczytaj także: Ewa z "Rolnik szuka żony" w kusej spódniczce śpiewa wielki przebój Chylińskiej. "Załóż zespół metalowy"

Jedno jest pewne – „Rolnik szuka żony” pokazuje, że nawet najmniejsze detale, takie jak zdjęcie, mogą stać się punktem zapalnym, a pierwsze wrażenie, choć ważne, nie zawsze okazuje się trafne. Program niejednokrotnie udowadniał, że prawdziwe uczucia rodzą się podczas dłuższych rozmów i spotkań, a nie na podstawie jednego zdjęcia czy pierwszej chwili spojrzenia.

5. sezon "Rolnik szuka żony" i pierwsza afera włosowa

Nie pierwszy raz w historii "Rolnik szuka żony" zdarza się, że wygląd kandydatki na zdjęciu różni się od tego, co rolnicy widzą na żywo. W jednym z wcześniejszych sezonów podobna sytuacja miała miejsce, kiedy jeden z rolników również poczuł się zaskoczony tym, że kobieta, którą wybrał na podstawie zdjęcia, wyglądała inaczej, niż się spodziewał. W tamtym przypadku różnica była na tyle widoczna, że temat stał się przedmiotem dyskusji w mediach społecznościowych.

W 5. sezonie programu "Rolnik szuka żony" kandydatka wraz z listem wysłała do Grzegorza zdjęcia sprzed roku.

Wiesz, że cię nie poznałem - powiedział rolnik No, miałam dłuższe włosy - odpowiedziała kandydatka

Kobieta nie została wybrana do dalszego etapu, a rolnik w rozmowie z nią radził jej szczerość.

"Rolnik szuka żony" to program, który opiera się na autentycznych emocjach i pierwszych wrażeniach, a te bywają mylące. Zdjęcia mogą być tylko migawką momentu, ale to spotkanie twarzą w twarz decyduje o tym, czy rodzi się prawdziwa chemia.

Waldek z show "Rolnik szuka żony" ocenia uczestników nowej edycji. Nie był łaskawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.