Ewa z "Rolnik szuka żony" w kusej spódniczce śpiewa wielki przebój Chylińskiej. "Załóż zespół metalowy"

Ewa Kryza w show TVP "Rolnik szuka żony"

Relacja Ewy i Waldemara od początku programu wzbudzała wielkie emocje. Rolnik był zachwycony kandydatką. Piękna brunetka sprawiała, że niemal tracił głowę. Doceniał jej urodę, podziwiał talent muzyczny. Mówił wprost, że taką kobietą chciałby mieć u swego boku, sugerując nawet, że chciałby wzbudzać nią zazdrość u innych mężczyzn. Internauci zwracali uwagę, że Ewa niespecjalnie nadaje się na gospodarstwo oraz że chce robić karierę muzyczną, co jak wiadomo, łączy się z częstymi wyjazdami z domu.

Ewie z kolei zarzucali, że do programu zgłosiła się nie po to, by szukać miłości, ale żeby pokazać się w telewizji, zdobyć rozgłos. Niezależnie od tego, jak było, faktem jest, ze związek Waldemara i Ewy skończył się dość szybko, a Waldemar związał się z Dorotą, z która wkrótce będzie miał dziecko. Ewa zaś rzeczywiście postawiła na karierę.

Ewa Kryza śpiewa Chylińską. Internauci komentują występ

Ewa Kryza jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się fragmentami swoich występów. Niedawno wypuściła nowy singiel "Szanse", do którego powstał teledysk. Na koncertach gra jednak jak na razie głównie covery. Podczas tegorocznych dożynek w Kazinie zaprezentowała wielki rockowy hit Agnieszki Chylińskiej "Teraz już wiem (Znalazłam)", czym zachwyciła i publiczność na żywo i internautów.

Dlaczego covery? Załóż zespół rockowy albo metalowy. Masz do tego predyspozycje. Serio. Poszukaj jakichś chłopaków grających rocka lub metal i załóż kapele.

Nie dość że piękna seksowna to jeszcze utalentowana ;)

Petarda

- komentowali.

Słuchacze chwalili mocny głos Ewy i jej sceniczną swobodę. Ich uwadze nie uszła także bardzo zmysłowa stylizacja piosenkarki.

Tak kiedyś wyglądała Ewa Kryza. Piosenkarka mocno się zmieniła

