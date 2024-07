Jedno zdjęcie Celine Dion wywołało burzę. Internauci nie wierzyli w to, co zobaczyli

"Rolnik szuka żony": Konflikt Ewy i Waldemara

Jubileuszowa edycja programu "Rolnik szuka żony" budziła wiele skrajnych emocji. Wszystko za sprawą dość zaskakujących decyzji męskich uczestników hitu TVP. Niektórzy z panów nie zaprezentowali się od najlepszej strony. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników był Waldemar.

W programie zaprosił do swojego gospodarstwa trzy uczestniczki - Ewę, Dorotę oraz Annę. Zarówno widzowie, jak i rodzina Waldemara wierzyła, że coś więcej połączy do z Dorotą. Mężczyzna zainteresował się jednak Ewą, a odrzucona kandydatka cała we łzach odjeżdżała z gospodarstwa rolnika.

Ich relacja nie przetrwała, a w finałowym odcinku doszło między nimi do niezłej awantury. Rolnik w bardzo mało eleganckich słowach zaatakował swoją była wybrankę. Co więcej, nie przyszedł na finał sam. U jego boku pojawiła się bowiem odrzucona wcześniej Dorota. Para obecnie oczekuje pierwszego wspólnego dziecka.

"Rolnik szuka żony": To dlatego Ewa zgłosiła się do programu?

Ewa układa sobie dzisiaj życie z dala od mediów. Jednak udział w programie sprawił, że zdobyła wierne grono fanów, z którymi utrzymuje kontakt na Instagramie. 31-latka niedawno odpowiedziała tam na pytania obserwujących. Wyznała m.in. co sprawiło, że postanowiła zgłosić się do programu jako kandydatka Waldemara. Okazuje się, że skłoniły ją do tego ich wspólne pasje. "Co cię skłoniło do udziału w programie? Ja się dziwię do tej pory. Ty i praca na polu. Rozwijaj się" - napisała jedna z internautek.

"Skłoniła mnie obejrzana wizytówka, m.in. wspólne pasje. Żadna praca mi niestraszna. Poza tym to, że kobieta jest żoną rolnika, nie oznacza, że musi pracować w polu, jest wiele innych obowiązków, zajęć w gospodarstwie. Znam wiele babeczek, mieszkających na wsi, które się rozwijają, dbają o siebie i czują się spełnione" - odpowiedziała cytuje odpowiedź kobiety portal Plotek.pl.

