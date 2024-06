"Rolnik szuka żony": Oczekują dziecka, ale nadal mieszkają osobno. Kłopoty w związku?

"Rolnik szuka żony": Baby boom w programie

U uczestników programu "Rolnik szuka żony" panuje prawdziwy baby boom. Niedawno rodzicami zostali Ania i Jakub z dziesiątej edycji. W połowie maja za pośrednictwem mediów społecznościowych "Rolnika" przekazali, że na świecie pojawił się ich pociecha. Pierwszego wspólnego dziecka oczekuje również inna para z jubileuszowego sezonu. Pod koniec maja radosną nowiną podzielił się Waldemar, jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników programu.

Związek Waldemara i Doroty był zaskoczeniem chyba dla wszystkich fanów "Rolnika". Chociaż początkowo zarówno widzowie, jak i rodzina Waldemara wierzyła, że coś więcej połączy do z Dorotą. Mężczyzna zainteresował się jednak Ewą, a odrzucona kandydatka cała we łzach odjeżdżała z gospodarstwa rolnika. Gdy w świątecznym u jego boku ponownie pojawiła się Dorota, zdziwienia nie kryła nawet Marta Manowska.

"Rolnik szuka żony": Waldemar i Dorota tworzą związek na odległość

Od tamtej pory tworzą zgodny związek. Jednak w sieci co jakiś czas pojawiają się doniesienia o kryzysach, którym sami zainteresowani regularnie zaprzeczają. Dziecko zdecydowanie jest kolejnym ważnym krokiem w ich relacji. Chociaż poród coraz bliżej, to para nadal tworzy związek na odległość. Zarówno Dorota, jak i Waldemar mają dzieci z poprzednich związków. Jeden z synów ukochanej rolnika nadal z nią mieszka, dlatego nie przeprowadziła się od razu do wybranka swojego serca. Niedawno Waldemar wyznał, że właśnie przeprowadza generalny remont, tak by dom był gotowy na przyjazd Doroty i jej syna.

W instagramowej relacji kobieta opowiedziała nieco więcej o czekającej ją przeprowadzce. Początkowo planowali ją na sierpień. Wygląda jednak na to, że zamieszkają razem wcześniej. Dorota przyznała również, że trochę się stresuje nadchodzącymi zmianami w jej życiu. "Przeprowadzka za dwa, trzy tygodnie. Czy jest stres? Tak jest bardzo duży" - powiedziała na Instagramie.

