Radosna nowina u uczestników "Rolnika"! Kolejne dziecko w programie

"Rolnik szuka żony": Najbardziej kontrowersyjny uczestnik?

Jubileuszowa edycja programu "Rolnik szuka żony" budziła wiele skrajnych emocji. Wszystko za sprawą dość zaskakujących decyzji męskich uczestników hitu TVP. Niektórzy z panów nie zaprezentowali się od najlepszej strony. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników był Waldemar.

Waldemar Gilas zdobył sobie wielu fanów i równie wielu przeciwników, ale niezaprzeczalnie jest gwiazdą ostatniej edycji. W programie zaprosił do swojego gospodarstwa trzy uczestniczki - Ewę, Dorotę oraz Annę. Zarówno widzowie, jak i rodzina Waldemara wierzyła, że coś więcej połączy do z Dorotą. Mężczyzna zainteresował się jednak Ewą, a odrzucona kandydatka cała we łzach odjeżdżała z gospodarstwa rolnika.

Relacja z Ewą nie przetrwała, a niedoszli partnerzy przerzucali się w sieci wzajemnymi oskarżeniami. Niespodziewanie dla wszystkich, w świątecznym odcinku "Rolnika" Waldemar poinformował, że związał się z odrzuconą wcześniej Dorotą. Swojego zaskoczenia nie kryła również Marta Manowska.

Waldemar i Dorota oczekują dziecka. Zdradzili płeć

Wszystko wskazuje na to, że po wielu perturbacjach, parze udało się zbudować stabilny związek. Kilka tygodni temu pojawiły się doniesienia o kryzysie. Rolnik z Kujaw zdecydował się zabrać głos i raz na zawsze wyjaśnić sprawę. Również jego ukochana Dorota postanowiła zaprzeczyć plotkom. "Nadal jesteśmy razem i nic ani nikt tego nie zmieni" - skomentowała ukochana rolnika.

Waldemar pochwalił się właśnie informacją, która ostatecznie dała kres plotkom. Okazuje się bowiem, że para oczekuje narodzin pierwszej wspólnej pociechy. Uczestnik dziesiątej edycji hitu TVP, opublikował w sieci filmik, na którym jest z Dorotą oraz grupą znajomych. W pewnym momencie Waldemar mówi do kamery: "Kochani w takich okolicznościach przyrody i wśród naszych przyjaciół, pragniemy podzielić się z wami radosną nowiną". Później jego ukochana dodaje, że spodziewają się córeczki: "Jesteśmy przeszczęśliwi, ponieważ spodziewamy się wymarzonej córeczki".

W ubiegłym tygodniu rodzicami zostali inni uczestnicy ostatniej edycji programu - Anna i Jakub. Zdjęcie maluszka trafiło na oficjalny instagramowy profil programu "Rolnik szuka żony". "Przedstawiamy Wam Dariusza. Synka Anny Derbiszewskiej i Jakuba Manikowskiego z 10. edycji! Gratulujemy z całego serca i życzymy duuuużo zdrówka!" - można przeczytać w opisie.

Ania z Rolnik szuka żony została mamą! Tak nazwali swojego malca

