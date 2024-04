Waldemar Gilas - rolnik z Kujaw to bohater dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony", który wzbudził w telewidzach chyba najwięcej sprzecznych emocji. Do swojego gospodarstwa zaprosił trzy kandydatki - Annę, Ewę i Dorotę. Z Anną pożegnał się do dość szybko. Pozostałe dwie panie odcisnęły zaś swoje piętno w jego sercu. Z Dorotą łączyło go podobne podejście do wielu spraw, ale to piękna Ewa bardziej go zauroczyła. Po randce z Dorotą był przekonany, że to wspaniała kobieta, ale randka z Ewą sprawiła, że to o przyszłości z nią zaczął fantazjować. Jego pierwszym wyborem była Ewa, ale decyzja o rozstaniu z Dorotą była bardzo trudna.

"Rolnik szuka żony". Waldemar bardzo szczerze o rozstaniu z Dorotą. Mówi o trudnych wyborach i błędach

Waldemar i Dorota rozstali się? Para z "Rolnik szuka żony" znów prowokuje domysły

Związek Waldemara i Doroty z "Rolnik szuka żony" był jednym z największych zaskoczeń 10. edycji miłosnego show TVP. Uczestnicy postanowili dąć sobie szansę już po nagraniach, a o swojej relacji poinformowali w finałowym odcinku. Choć Dorota nie była pierwszym wyborem gospodarza, to wydawało się, że udało im się stworzyć stabilny związek. - Nie mieszkamy jeszcze razem z Dorotką, ale mamy w planach. To jest priorytet. Wstępnie ustaliliśmy sobie taki termin: koniec roku szkolnego, bo jej syn chodzi do szkoły w Szczecinie - tak mówił rolnik jeszcze w lutym, a zaraz po Wielkanocny, przy okazji składania spóźnionych życzeń dodał: "My z Dorotka jesteśmy przykladem że warto marzyć, planować i dążyć do realizacji swoich pragnień". Po tym wpisie w mediach społecznościowych obojga zapadła jednak niepokojąca cisza. Teraz z kolei Waldemar pojawił się na zdjęciu z imprezy z piękna blondynka u boku, a Dorota u siebie dodała wymowny wpis. "Pozwól ludziom gadać, szemrać i krytykować. To, co mówią lub myślą, nie ma z tobą nic wspólnego. Zachowaj dystans. Masz prawo być sobą bez względu na sytuację. Życie stopniowo uczy, od kogo powinniśmy trzymać się z daleka". Zastanawiający zbieg okoliczności. Internauci prześcigają się w domysłach. Czyżby to był koniec związku Waldemara i Doroty?

Kryzys u Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony"? "Można być nikim mając wszystko"

