Kryzys u Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony"? "Można być nikim mając wszystko"

Związek Doroty i Waldemara do tej pory wywołuje sprzeczne emocje. Rolnik niemal przez całą edycję adorował i faworyzował Ewę. Gdy ta zaczęła stawiać warunki, co do ewentualnej relacji, wściekał się i zrzucał brak deklaracji. W końcu kobieta dała sobie spokój z porywczym gospodarzem, uznając że nic z tego nie będzie. Odrzucony Waldemar zwrócił się wtedy do Doroty z prośbą o kolejną szansę. Wcześniej odprawił kobietę ze swojego gospodarstwa i życia, ale ona wciąż wierzyła w niego i broniła go przed krytyką. Mimo obaw, do których przyznała się w finałowym odcinku, zdecydowała się spróbować wspólnego życia z Waldemarem. Para spędziła razem święta i sylwestra. Jednak 3 stycznia, Dorota wrzucał zaskakujący wpis na swoje InstaStory. Wymowny, a jednocześnie wiele znaczący. Fani są zdezorientowani.

Wpis Doroty to cytat z Marty tarki: "Pamiętaj, że nie to co masz, a to jak innych traktujesz określa Ciebie jako człowieka. Szacunku i miłości nie kupisz, to jest gratis, na który pracujesz całe życie. Można być nikim mając wszystko i kimś, nie mając praktycznie nic. Niewidzialna waluta określająca wartość człowieka...". Słowa mogłyby sugerować, ze między nią, a Waldemarem nie układa się najlepiej, gdyby nie fakt, że wkrótce po relacji na jej profilu pojawił się post sugerujący coś zupełnie innego. Na zdjęciu oboje z w Waldemarem doglądają zwierząt, są uśmiechnięci i zadowoleni. opis do fotografii brzmi "Nic dodać , nic ująć". Czyli jednak broniła swojego mężczyzny? jedno trzeba jej przyznać, umie zrobić zamieszanie i rozgrzać sieć. Az jesteśmy ciekawi, jak się to wszystko potoczy.