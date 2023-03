Allan Krupa odcina się od dzieci Dariusza Krupy. "To nie jest moja rodzina". TYLKO U NAS

Dariusz Krupa w 2014 roku spowodował śmiertelny wypadek samochodowy. Gdy trafił do więzienia, przestał odzywać się od syna. Allan Krupa czekał na to przez kilka lat. Aż w końcu przestał... Dopiero rok temu Dariusz napisał do syna na Instagramie, a dziś apeluje do niego w mediach. Ale taki rodzaj naprawiania kontaktów nie interesuje chłopaka.

- To tylko jakaś żałosna próba poprawienia swojego wizerunku - powiedział Allan Krupa w rozmowie z "Super Expressem". - Nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem, bo się go masakrycznie wstydzę i postawiłem mu warunki naszego ewentualnego kontaktu, których po dziś dzień nie spełnił w najmniejszym stopniu - dodał syn Górniak, zaznaczając, że nie ma już do ojca żalu.

Allan Krupa komentuje nową rodzinę ojca

Wraz z medialnym apelem Dariusza Krupy o odnowienie kontaktów, na Allana spadła jeszcze jedna informacja. Dowiedział się, że jego ojciec ma nową partnerkę i urodziło mu się kolejne dziecko - tym razem chłopiec. Z zakończonego już małżeństwa z Izabelą Adamczyk, którą poślubił w czasie odsiadki, ma jeszcze 12-letnią dziś córkę.

Podczas rozmowy z Allanem Krupą nasz dziennikarz Adrian Nychnerewicz zapytał go także o to, jak przyjął wieści, że urodził mu się braciszek.

- Nie mam brata, siostry, czy kogokolwiek, kogo on sobie zrobi. Nie jest to moja rodzina. Dla jasności mam czterech członków rodziny: mamę, "brata" Wiktora, mamę chrzestną i ukochaną - odpowiedział Allan.