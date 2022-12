Górniak przyłapana w nocy z synem. Kurtka za grube tysiące, szampan i... Nie uwierzycie! [ZDJĘCIA]

Córka Joanny Krupy dorwała się do mikrofonu i... Musicie to obejrzeć! Najsłodsze, co dzisiaj zobaczycie

Gdyby nie tych kilka godzin spędzonych w kinie, prawie w ogóle by nie odpoczywali. Edyta Górniak i Allan Krupa przygotowują się do swojego pierwszego w życiu wspólnego występu. Zaprezentują się jako muzyczny duet podczas imprezy sylwestrowej w Zakopanem. Wszystko, co usłyszy publiczność, przygotowują sami. Dlatego Górniak wynajęła studia nagraniowe w Warszawie i Zakopanem.

Artystka wie jednak, jak ważna jest chwila oddechu, więc pracując ostatnio w stolicy, późnym wieczorem namówiła syna na wypad do kina na premierową, drugą część filmu "Avatar". Seans skończył się grubo po północy. Edyta i Allan wybrali ustronne i eleganckie kino. Przed seansem udali się do baru. Młody Krupa wziął dla siebie porcję popcornu i drinka, a jego mama zaszalała - choć od niskich temperatur niektórzy zgrzytają zębami i marzą tylko o gorącej herbacie - ona zamówiła sobie loda, a do tego małą buteleczkę szampana. Ale przecież Górniak przyzwyczajona jest już do niskich temperatur. Diwa przez ponad dwa lata mieszkała na Podhalu, gdzie jest dużo zimniej niż w reszcie kraju.

Jej syn też na pewno nie marznie tej zimy. Nastolatek nosi się w modnej kurtce marki Versace Jeans wartej blisko 3 tys. zł.

Czekacie na ich wspólny występ na Sylwestra?