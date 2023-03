Syn Edyty Górniak ma młodszego brata! Co o nim wiemy?

Wielki finał "Sanatorium miłości 5"! To oni zostali Królami Turnusu! Za to Dariusz znów podpadł, "śliski facet"

Edyta Górniak i Dariusz Krupa poznali się w 2001 roku, a na ślubnym kobiercu stanęli w listopadzie 2005. Ich wspólny syn, Allan Krupa, przyszedł na świat, gdy pozostawali jeszcze w nieformalnym związku, 27 marca 2004 roku. Ostatecznie małżeństwo Edyty Górniak i Dariusza Krupy nie przetrwało próby czasu - do rozwodu pary doszło w 2010 roku.

Dziś były menedżer oraz eksmałżonek diwy układa sobie życie u boku nowej partnerki. Jak opowiedział "Faktowi" Dariusz Krupa, on i Martyna mają wiele wspólnych planów.

Dariusz Krupa opowiedział o nowej partnerce i synu. Co wiemy o przyrodnim bracie syna Edyty Górniak?

Dariusz Krupa ma na swoim koncie dwa nieudane małżeństwa - z Edytą Górniak oraz Izabelą Adamczyk. Z pierwszego z nich ma syna, Allana, z drugiego córkę - Leę. Obecnie pozostaje on w nieformalnym związku. On i jego ukochana, Martyna, doczekali się wspólnego syna.

Koniecznie zobacz: To za niego chciała wyjść Edyta Górniak! „Miał na mnie poczekać”

- Jestem po dwóch rozwodach i dlatego nie myślałem o nowym związku, ale przydarzyło mi się coś pięknego, niespodziewanego. Martynę poznałem przez przypadek, jest artystką tatuatorką. Chcemy razem zbudować rodzinę. To, że ją spotkałem, to cud i dar. Mówię sobie, że do trzech razy sztuka, uwierzyłem, że tym razem się uda - mówił "Faktowi" Dariusz Krupa.

Przyrodni brat Allana Krupy, syna Edyty Górniak, otrzymał imię Stefan. Obecnie chłopiec ma niespełna rok. Dariusz Krupa wyznał tabloidowi, że to bliscy dają mu siłę.

- Mam wspaniałą partnerkę i mamy cudownego synka. Mamy też mnóstwo planów na przyszłość. Stefan, bo tak ma na imię nasz syn, jest pogodnym i zdrowym dzieckiem. Pod koniec marca skończy roczek. On i Martyna dają mi teraz siłę. Wiem, że to, co zrobiłem, to co się stało, jest niewytłumaczalne i złe. Ale teraz tę złą rzecz chcę przekuć w coś dobrego i cudownego - wspominał w wywiadzie.

Sonda Podobają ci się piosenki Allana Krupy? TAK NIE