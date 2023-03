Edyta Górniak ma na koncie kilka medialnych związków. Z wieloma partnerami była widywana na randkach, z innymi pojawiała się na branżowych imprezach, a z jednym nawet doczekała się syna. Jak wyznała po latach, małżeństwo z Dariuszem K. od samego początku nie było perfekcyjne, a o tym, że jest ono błędem, gwiazda zdała sobie sprawę dzień przed ślubem.

- Wiedziałam, że to małżeństwo to nie to, dzień przed ślubem… Niestety. Nawet poszłam do wróżki, bo myślałam, że to niemożliwe. Nie mówiąc, że mam wątpliwości, poprosiłam ją, żeby zobaczyła, czy jest może jakaś podpowiedź od mojej praprababci, może skontaktuje się ze mną przez karty. A wróżka mi powiedziała, żebym nie brała ślubu. Ani jutro, ani nigdy - wspominała.

Ostatnio natomiast wyznała fanom, kto skradł jej serce jako pierwszy.

To za niego miała wyjść Edyta Górniak! „Miał na mnie poczekać”

Edyta Górniak jest aktywną gwiazdą w social mediach. Za pośrednictwem Instagrama kontaktuje się z fanami i przekazuje im swoje, często kontrowersyjne teorie. Podczas niedawnego live'a z kolei wróciła pamięcią do nastoletnich latch, kiedy kochała się w światowej sławy aktorze.

- Myślicie, że wiecie o mnie już wszystko, ale nie wiecie, kto był moją pierwszą miłością. Miał być moim mężem i miał na mnie poczekać. Wszystkie żywioły się go bały. Myślę, że Bruce Lee jest w dużej mierze odpowiedzialny za moją miłość do Azji – zaskoczyła internautów.

Trzeba przyznać, że tego rodzaju wyznanie naprawdę zaskakuje. Żaden z późniejszych partnerów w końcu nie przypominał Bruce'a Lee! Myślicie, że pasowaliby do siebie?