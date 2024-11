Dorota Szelągowska zdradziła, co ją łączy ze stolarzem Darkiem. W końcu musiała to wyznać

Remonty Szelągowskiej trudno wyobrazić sobie bez Darka Stolarza

Darek Stolarz to wyjątkowa osobowość, która przybliżyła sztukę stolarstwa i majsterkowania polskim widzom. Jego profesjonalizm, połączony z ciepłą osobowością, sprawił, że zyskał duże grono sympatyków. Rozpoznawalność Darek Stolarz zyskał głównie dzięki współpracy z Dorotą Szelągowską. W programie „Dorota was urządzi” oraz później w „Domowych rewolucjach” na HGTV Darek odpowiadał za techniczne aspekty realizacji, w tym przygotowywanie mebli i elementów wykończeniowych do wystrojów wnętrz.

Również w "Totalnych remontach Szelągowskiej", wspólnie z ekipą, przeprowadzał spektakularne metamorfozy mieszkań i domów, zaskakując klientów nietuzinkowymi rozwiązaniami. Jego rzemiosło było często kluczowym elementem sukcesu projektów, co sprawiło, że widzowie docenili jego kunszt i kreatywność.

Dorota Szelągowska wreszcie zdradziła, co ją łączy z Dariuszem Wardziakiem

Zainteresowanie od zawsze budziła relacja Darka z szefową. Ich wzajemne uszczypliwości i słowne przepychanki dodają programom nutki humoru i rywalizacji. Wielu widzów zastanawiało się jednak, jak naprawdę wyglądają relacje Darka i Doroty. Czy gdy zgasną kamery i flesze, między ulubieńcami widzów pozostaje nić porozumienia? Dorota zdecydowała się na pewne wyznanie na temat tej relacji w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl:

Z Darkiem to jest 11 lat przyjaźni. I to nie tylko takiej telewizyjnej. Mnóstwo rzeczy razem przeszliśmy. Na pewno możemy bardzo na siebie liczyć. To nie jest tak, że razem wyjeżdżamy na wakacje. Natomiast to jest jakiś taki rodzaj fajnej, męskiej przyjaźni

- wyznała. Przypomnijmy, że Dorota Szelągowska od pewnego czasu związana jest z tajemniczym mężczyzną o imieniu Wojciech. W mediach społecznościowych gwiazda pokazywała wspólne zdjęcia, nie ujawniła jednak tożsamości ukochanego. Z kolei Darek Wardziak od lat związany jest piękną blondynką. Para w ubiegłym roku obchodziła 15. rocznicę ślubu.

Dorota Szelągowska o rozwodzie. "Wolę nie być katoliczką, niż być hipokrytką" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.