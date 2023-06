Oniemieliśmy na widok żony Darka Wardziaka z "Totalnych remontów Szelągowskiej". Dziwne, że dotychczas ją ukrywał

Dariusz Wardziak to ulubiony stolarz Doroty Szelągowskiej. Architektka współpracuje z nim przy wielu projektach, również tych telewizyjnych. Jest świetnym fachowcem, a do tego szybko zdobywa sobie sympatię widzów i współpracowników. Przygotowywał projekty i wykonywał meble nie tylko w "Totalnych remontach", ale także w "Dorota was urządzi" i "Metamorfozach Doroty Szelągowskiej". Od pewnego czasu ma również własny program - "Darek solo", gdyż przygotowuje bohaterom niespodzianki w postaci pięknych mebli.

Darek Stolarz obchodzi 15. rocznicę ślubu. To wyznał żonie przed fanami

W programach czasami wspominał o swojej żonie, dotąd jednak nie zdecydował się pokazać swojej ukochanej. teraz jednak zdecydował się zamieścić wyjątkowy post oraz relację na swoim koncie na Instagramie. Pokazał swoje zdjęcia z żoną, a całość opatrzył poruszającym wpisem. Okazuje się, że 14 czerwca para obchodziła 15 rocznice ślubu. To z tej okazji Dariusz zdecydował się publicznie wyrazić swoje uczucia. Zrobił to w wyjątkowo dowcipny i romantyczny sposób. Do relacji załączył zdjęcie, które podpisał słowami: "Jesteś twarda jak skała i delikatna jak szkło, moja osoba to tylko twoje tło". Okazuje się, ze dowcipny i niekiedy marudny Darek stolarz jest również romantykiem.

Darek Wardziak z humorem o wielkim uczuciu do żony

Post był bardziej humorystyczny. Darek wspomniał o problemach oddechowych i iskrach w oku: "Moi kochani czasami serce zabije szybciej, oddech stanie się płytszy, oczy zaiskrzą blaskiem, a w wyniku tych problemów oddechowo -kardiologicznych zmienia się nasz świat. Mój świat stworzony i pielęgnowany trwa już 15 lat". po czym dodał prześmiewczo, jak to on: "I jak każdy facet umieszczam tą informację na swoim koncie by móc sprawdzić datę w następnym roku". na końcu jednak się zreflektował i dodał: "A tak serio ŻONO DZIEKUJE".

