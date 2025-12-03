Gwiazdy show-biznesu żegnają Nikodema Mareckiego

27 listopada w małopolskich Szczepanowicach doszło do tragicznego wypadku. 11-letni Nikodem Marecki po wyjściu z autobusu został potrącony przez samochód dostawczy. Na miejscu bardzo szybko pojawiły się służby ratunkowe, ale życia chłopca nie udało się uratować. Jak ustalił "Super Express", zarówno kierowca autobusu, jak i kierowca dostawczaka przeszli badanie alkomatem. Obaj byli trzeźwi. Okoliczności wypadku bada Prokuratura Rejonowa w Miechowie. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.

Nikodem Marecki mimo młodego wieku dał się już poznać szerszej publiczności. Dziecięcy aktor wystąpił m.in. w "Białej odwadze", "Zołzie", "Eryniach", "Zakochanych po uszy" czy "Szpitalu św. Anny". Tragiczna śmierć Nikodema wstrząsnęła nie tylko środowiskiem filmowym, ale również całą Polską.

Kondolencje oraz słowa wsparcia spływały z całego kraju. Również gwiazdy show-biznesu wyrażały swój żal. Nikodema Mareckiego pożegnała m.in. Małgorzata Kożuchowska, u boku której wystąpił w filmie "Zołza".

Ogromne wyrazy współczucia dla całej rodziny! Serce pęka. Nikodem był wspaniały - napisała ceniona aktorka.

Małgorzata Kożuchowska zabrała głos po pogrzebie Nikodema Mareckiego

Pogrzeb Nikodema Mareckiego odbył się w środę, 3 grudnia. Kościół parafialny w Niedźwiedziu pękał w szwach. Na pogrzeb 11-letniego aktora przyszły tłumy – rodzina, sąsiedzi, koledzy ze szkoły oraz ludzie, którzy poznali go dzięki filmom i serialom. Zabrakło jednak celebrytów i gwiazd z pierwszych stron gazet, którzy wcześniej licznie żegnali Nikodema w mediach społecznościowych. Były za to tłumy najbliższych, którzy towarzyszyli 11-letniemu chłopcu w jego ostatniej drodze.

Po pogrzebie Nikodema głos ponownie zabrała Małgorzata Kożuchowska. Aktorka opublikowała na instagramowej relacji ich wspólne zdjęcie, do którego dodała krótki opis. Kilka słów wystarczyło, by polały się łzy.

Nikodem, do zobaczenia w lepszym świecie - napisała.

