Sadowska w brązie, Richardson w czerwieni, Kumorek z dredami. Co za stylizacje!

6. edycja kampanii #LUBIESIEBIE wystartowała w wyjątkowym stylu. Na spotkaniu prasowym pojawiło się wiele gwiazd i ambasadorek, które od lat wspierają ideę świadomego wybierania siebie, bez presji perfekcji i bez porównań. Tegoroczna odsłona kampanii zaprasza do głębokiej, szczerej rozmowy o samoakceptacji rozumianej nie jako cel, lecz proces. Taki, który ewoluuje wraz z wiekiem, życiowymi zmianami i nowymi rolami, jakie przyjmujemy. Otwarciem wydarzenia był poruszający wykład motywujący w wykonaniu Magdaleny Kumorek.

Tłum gwiazd na imprezie #LUBIESIEBIE. Która gwiazda wyglądała najlepiej?

Tegoroczne grono ambasadorek kampanii powiększyło się o cztery wyjątkowe kobiety, reprezentujące różne drogi, doświadczenia i pokolenia. Do projektu dołączyły aktorki: Roma Gąsiorowska, Karolina Gorczyca, Paulina Chapko oraz trenerka kobiet 40+, Ola Żelazo. Każda z nich wnosi do kampanii własną historię i autentyczność.

Podczas spotkania nie zabrakło również ambasadorek poprzednich edycji, które od lat tworzą fundament kampanii. Wśród obecnych znalazły się m.in. Maria Sadowska, Mariola Bojarska-Ferenc, Aleksandra Hamkało, Katarzyna Paskuda, Monika Richardson, Anna Szymańczyk, Marta Dąbrowska, Alina Adamowicz czy Kamilla Baar. Ich obecność była symbolicznym dowodem na to, że idea #LUBIESIEBIE łączy kobiety.

