Ledwo zmieściła się na ściance. Anna Mucha zachwyciła na 25-leciu serialu "M jak miłość"

Uroczyste obchody 25-lecia "M jak miłość" przyciągnęły tłum gwiazd, jednak to Anna Mucha była jedną z tych osób, na które skierowane były wszystkie obiektywy. Aktorka, od lat kojarzona z jedną z najbardziej charakterystycznych ról w serialu, doskonale wiedziała, jak zrobić wrażenie. Jej stylizacja już w momencie pojawienia się na czerwonym dywanie wywołała poruszenie wśród fotoreporterów i zgromadzonych gości.

Anna Mucha na obchodach 25-lecia "M jak miłość". Co za stylizacja!

Anna Mucha zaprezentowała się w efektownej kreacji w intensywnych barwach czerni i czerwieni. Długa, dopasowana suknia z widowiskowym trenem sprawiła, że każdy jej ruch przyciągał uwagę. Aktorka z trudem manewrowała na ściance, ale robiła to z charakterystycznym dla siebie dystansem i pewnością siebie. Głęboki dekolt odsłaniający biust dodał stylizacji zadziorności i podkreślił jej kobiecość.

Styl Muchy idealnie wpisał się w klimat jubileuszu, był teatralny, wyrazisty i pełen emocji, podobnie jak historia serialu, który od ćwierć wieku towarzyszy wiernym fanom. Aktorka chętnie pozowała do zdjęć, uśmiechała się, udowadniając, że w świetle reflektorów czuje się, jak ryba w wodzie. Jej strój szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych tematów wieczoru, zarówno wśród zgromadzonych gości, jak i w mediach społecznościowych. Większość była zachwycona jej modnym lookiem - "Anka rozwaliłaś bank seksowności", "Fantastyczna babka!" czy "Jak zwykle bomba".

