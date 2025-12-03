Gawryluk jak księżniczka, Ostrowska niczym femme fatale i szczuplutka Pazura. Tłum gwiazd na wielkiej gali

Gala VIVA! PEOPLE POWER od lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie polskiej rozrywki i mody. To okazja, by gwiazdy nie tylko zostały nagrodzone za swoje osiągnięcia, ale również zaprezentowały swoje unikalne style i kreatywne pomysły na wieczorowe looki. Tegoroczna edycja 2025 roku nie zawiodła, od samego początku goście zachwycali w eleganckich kreacjach, awangardowych zestawieniach i nietuzinkowych dodatkach, które natychmiast stały się tematem rozmów w kuluarach.

Czerwony dywan wypełnił się tłumem gwiazd, a fani mogli obserwować aktorów z popularnych seriali, muzyków z czołowych list przebojów, influencerów i twórców internetowych, którzy prezentowali odważne i wyraziste stylizacje. To wydarzenie było też okazją do spotkań branżowych, wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji.

Tłum gwiazd na gali VIVA! PEOPLE POWER 2025

Podczas gali nie zabrakło modowych hitów i stylowych niespodzianek. Niektórzy postawili na klasyczną elegancję, wieczorowe suknie w stonowanych kolorach, dopasowane garnitury i ponadczasowe dodatki. Inni zaskakiwali awangardą, od neonowych kreacji, przez asymetryczne fasony, po ekstrawaganckie zestawienia kolorów i materiałów. Każdy przybyły starał się zaprezentować coś wyjątkowego, pokazując nie tylko swój gust, ale też osobowość!

Wśród gości dało się dostrzec zarówno ikony sceny muzycznej, popularnych seriali i filmu, jak i młodsze pokolenie influencerów, którzy w ostatnich latach zdobyli ogromną popularność w sieci. Wspólne zdjęcia, rozmowy i spontaniczne uśmiechy pokazywały, że atmosfera była pełna pozytywnej energii. Na ściance pozowali między innymi - Bartosz Zmarzlik, Dorota Goldpoint, Jakub Przygoński, Mateusz Hładki, Małgorzata Socha, Eliza Kącka, Anna Męczyńska, Małgorzata Chmielewska, Paulina Gałązka, Adam Mirek, Edyta Pazura, Cezary Pazura, Magdalena Zawadzka, Hanna Bakuła, Robert Czerwik, Kornelia Wieczorek, Ewa Gawryluk, Rafał Michalak, Ilona Majer czy Ilona Ostrowska.

