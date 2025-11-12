Tłum gwiazd na koncercie "Wspólna Niepodległa". W sieci same zachwyty

Narodowe Święto Niepodległości to dzień, który łączy Polaków ponad podziałami. Każdego roku 11 listopada w całym kraju odbywają się marsze, parady i uroczyste koncerty. W tym roku Warszawa była jednym z głównych miejsc świętowania – to właśnie tu zorganizowano wyjątkowe muzyczne wydarzenie pod hasłem "Wspólna Niepodległa". Na scenie pojawili się najpopularniejsi polscy artyści, którzy przygotowali wyjątkowe aranżacje znanych utworów o tematyce wolności, odwagi i miłości do ojczyzny.

Internauci zachwyceni koncertem "Wspólna Niepodległa"

Na warszawskiej Cytadeli, w otoczeniu biało-czerwonych barw i podniosłej atmosfery, publiczność mogła usłyszeć wyjątkowe interpretacje znanych pieśni patriotycznych i współczesnych utworów, które nawiązują do idei wolności. Na scenie pojawili się m.in. Justyna Steczkowska, Natalia Szroeder, Margaret, Ania Dąbrowska, Sebastian Karpiel-Bułecka, Piotr Rogucki, Wojciech Łozowski oraz zespół Kwiat Jabłoni.

Występ Justyny Steczkowskiej był jednym z najbardziej oczekiwanych momentów wieczoru. Gdy rozbrzmiały pierwsze dźwięki jej wokalu, publiczność zamilkła, a następnie nagrodziła ją gromkimi brawami. Natalia Szroeder zachwyciła delikatnym, emocjonalnym wykonaniem. Wielkie poruszenie wzbudził także występ Sebastiana Karpiela-Bułecki, który wprowadził na scenę góralski klimat. Piotr Rogucki i Wojciech Łozowski zadbali o bardziej rockowe akcenty, a Kwiat Jabłoni po raz kolejny udowodnił, że muzyka folkowa w nowoczesnym wydaniu ma w sobie ogromną siłę emocji.

Koncert "Wspólna Niepodległa" spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem widzów. Internauci niemal natychmiast zaczęli komentować wydarzenie w mediach społecznościowych TVP, chwaląc zarówno dobór repertuaru, jak i emocjonalne wykonania artystów. Większość widzów była zachwycona atmosferą i poziomem artystycznym koncertu, podkreślając, że tegoroczne obchody miały wyjątkowy klimat.

Obejrzeliśmy od początku do końca z rozrzewnieniem i każdy utwór miał moc przekazu. Wszyscy dali z siebie wszystko! - czytamy w sieci.

