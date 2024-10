Gdy kaloryfer jest zapowietrzony, słabiej grzeje, czasami też nierównomiernie się nagrzewa. Niekiedy dochodzą do tego dźwięki bulgotania. Żeby w prosty sposób odpowietrzyć grzejnik, trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Nie jest to czynność skomplikowana, ale potrzebny będzie płaski wkrętak (śrubokręt) lub specjalny kluczyk do odpowietrzania kaloryfera. Przyda się także miska, szklanka albo jakikolwiek pojemnik na wodę. Zanim zaczniemy działać, trzeba także zakręcić zawór. Warto również zwiększyć ciśnienie w instalacji (maksymalnie do 1,4 atm.), dzięki temu woda będzie wypierać powietrze z grzejnika.

Weź wkrętak i postępuj zgodnie z instrukcją. Prosty sposób na to, jak odpowietrzyć grzejnik. Kaloryfer szybko stanie się ciepły

Kiedy grzejnik jest odpowiednio przygotowany, zabieramy się za odpowietrzanie kaloryfera. Na początek pod odpowietrznikiem (pokrętło zlokalizowane w górnej lub dolnej części) umieszczamy pojemnik na wodę, do którego spłynie płyn z instalacji. Następnie przy pomocy wkrętaka lub klucza delikatnie odkręcamy śrubę odpowietrznika. Z kaloryfera zacznie wydobywać się powietrze oraz woda. Gdy ciśnienie spadanie, a ciecz będzie wypływać spokojnym strumieniem można zakręcić śrubę odpowietrznika kaloryfera. Po upewnieniu się, że nic z niego nie wycieka, ponownie odkręcamy zawór, by woda mogła dopływać do grzejnika (wodę uzupełniamy stopniowo do uzyskania od 0,9 do 1,2 atm.). Pokrętło termostatu ustawiamy na maksymalną pozycję i czekamy kilka minut. Jeśli przyczyną zimnego kaloryfera było jego zapowietrzanie, grzejnik szybko stanie się ciepły.

Jak wyczyścić kaloryfer w środku? Sposób bez rozkręcania grzejnika

Łatwym sposobem na wyczyszczenie kaloryfera bez jego rozkręcania jest wykorzystanie sprężonego powietrza i odkurzacza, a następnie starcie wydmuchanego kurzu wilgotną ściereczką. Z odpowiedzią na pytanie — jak szybko wyczyścić grzejnik bez rozkręcania — przychodzi także Instagram. Użytkowniczka o nicku shoppasel proponuje zmieszać wodę z proszkiem do prania i taką miksturę wlać do kaloryfera. Wcześniej jednak trzeba ustawić pod nim miski na wodę. Pomysł instagramerki spotkał się ze sporym zainteresowaniem internautów. Jednak oprócz zachwytów nie brakuje także krytycznych komentarzy, sugerujących, że to bardzo zły pomysł. - Wyszczotkuj i odkurz, zamiast używać wody z detergentem! Wprawdzie grzejniki są lakierowane, ale po jakimś czasie farba popęka i grzejnik zardzewieje. Nie polecam tej metody – komentuje jeden z obserwatorów.

