Pędź do Action i kup za 6 zł jeszcze przed sezonem grzewczym. W domu będzie ciepło, a rachunki za ogrzewanie niższe niż kiedykolwiek. Sposób na ogrzewanie domu

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-09-30 13:15

Czekasz z utęsknieniem, aż kaloryfery zaczną grzać? A może masz okna starego typu i przepuszczają zimno do wnętrza? Biegnij do Action i kup tam jedną rzecz, która pomoże zabezpieczyć szyby przed zimnem. Dzięki temu będą "szczelniejsze", w domu będzie cieplutko bez wysokich rachunków za ogrzewanie.

Kaloryfer

i

Autor: Vlad Yushinov/ Getty Images
  • Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami, a rachunki za ogrzewanie mogą drastycznie wzrosnąć, zwłaszcza przy nieszczelnych oknach.
  • Rozwiązaniem problemu uciekającego ciepła jest folia izolacyjna, która tworzy dodatkową barierę, redukując straty ciepła i obciążenie grzejników.
  • Sprawdź, jak łatwo zamontować folię izolacyjną za mniej niż 7 zł i zaoszczędź na ogrzewaniu!

Pędź do Action i kup za 6 zł jeszcze przed sezonem grzewczym

Sezon grzewczy w wielu domach już wystartował lub ruszy lada moment. Zanim jednak odpalimy kaloryfery w swoich mieszaninach, należy je do tego przygotować - wyczyścić je i odpowietrzyć. Dlaczego jest to ważne? Dzięki temu będą oddawać ciepło mocno i równomiernie bez nadwyrężania naszego portfela. Otóż zapowietrzony i brudny kaloryfer nie będzie nagrzewać się prawidłowo, będzie pobierać więcej energii do nagrzania i w efekcie rachunki za ogrzewanie mogą drastycznie wzrosnąć. Jeszcze jednym problemem w domu, który nie pozwala odpowiednio nagrzać pomieszczeń w naszym domu są stare okna. Te wyposażone w jedną szybę lub nieszczelne ramy sprawiają, że do mieszkania wpada sporo zimna z zewnątrz. W efekcie termostaty w kaloryferach pracują ze zwiększoną mocą. Jeśli ten problem dotyczy Ciebie to pędź do Action i kup tam folię izolacyjną do okien za 6,99 zł.

Boska metamorfoza starego domu w lesie. Zrobili z niego nowoczesny domek z przepięknym tarasem. Ogród zapiera dech w piersiach
9 zdjęć

Folia izolacyjna do okien. Jak działa? 

Folia izolacyjna do okien jest niezwykle przydatnym gadżetem w domach, w których są przestarzałe okna. Skutecznie zmniejsza utratę ciepła z pomieszczeń, dzięki czemu grzejnik nie musi pracować na zwiększonych obrotach, a w domu jest ciepło. Folia izolacyjna tworzy barierę między szybą a wnętrzem pomieszczenia. Powietrze uwięzione między folią a szybą działa jako dodatkowy izolator, spowalniając przepływ ciepła. Folia ogranicza też ruch powietrza przy szybie. Chłodne powietrze, które styka się z szybą, jest ogrzewane i unosi się, a na jego miejsce napływa zimne powietrze. 

Poniżej znajdziesz instrukcję, jak zamontować folię izolacyjną na oknie.

Polecany artykuł:

Włóż to za grzejnik, a rachunki za ogrzewanie spadną. Tą metodę polecają specja…

Montaż folii izolacyjnej na oknie krok po kroku

Montaż folii izolacyjnej na oknie jest stosunkowo prosty i można go wykonać samodzielnie. Oto instrukcja krok po kroku:

Potrzebujesz:

  • Folia izolacyjna na okna (dostosowana do rozmiaru okna)
  • Taśma dwustronna (zazwyczaj dołączona do folii)
  • Nożyczki lub nóż do tapet
  • Miarka
  • Ściereczka do czyszczenia
  • Suszarka do włosów (opcjonalnie)

Kroki montażu:

  1. Dokładnie oczyść ramę okienną i szybę. Użyj ciepłej wody z detergentem, a następnie osusz. Upewnij się, że rama jest czysta i sucha, aby taśma dwustronna dobrze się trzymała.
  2. Zmierz wewnętrzną stronę ramy okiennej, gdzie będzie naklejana taśma dwustronna.
  3. Przyklej taśmę dwustronną wzdłuż całej wewnętrznej krawędzi ramy okiennej. Upewnij się, że taśma jest dobrze przylepiona. Usuń papier ochronny z jednej strony taśmy.
  4. Rozwiń folię i zmierz ją. Powinna być nieco większa niż powierzchnia szyby, aby można ją było później dociąć.
  5. Delikatnie przyłóż folię do taśmy dwustronnej, zaczynając od jednego rogu. Stopniowo przyklejaj folię do taśmy, napinając ją delikatnie, aby uniknąć zmarszczek.
  6. Upewnij się, że folia jest dobrze przylepiona do taśmy na całym obwodzie.
  7. Jeśli na folii pojawią się zmarszczki lub fałdy, możesz użyć suszarki do włosów. Podgrzej folię z odległości kilku centymetrów, a następnie delikatnie wygładź ją ręką. Ciepło pomoże folii się naciągnąć i przylegać do szyby.
  8. Użyj nożyczek lub noża do tapet, aby ostrożnie dociąć folię wzdłuż krawędzi ramy okiennej. Usuń nadmiar folii.
  9. Sprawdź, czy folia jest dobrze napięta i przylega do szyby na całej powierzchni. Jeśli zauważysz jakieś niedociągnięcia, możesz je poprawić delikatnie podgrzewając folię suszarką i wygładzając.
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OGRZEWANIE
Action