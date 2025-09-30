Pędź do Action i kup za 6 zł jeszcze przed sezonem grzewczym. W domu będzie ciepło, a rachunki za ogrzewanie niższe niż kiedykolwiek. Sposób na ogrzewanie domu

- Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami, a rachunki za ogrzewanie mogą drastycznie wzrosnąć, zwłaszcza przy nieszczelnych oknach.
- Rozwiązaniem problemu uciekającego ciepła jest folia izolacyjna, która tworzy dodatkową barierę, redukując straty ciepła i obciążenie grzejników.
- Sprawdź, jak łatwo zamontować folię izolacyjną za mniej niż 7 zł i zaoszczędź na ogrzewaniu!
Pędź do Action i kup za 6 zł jeszcze przed sezonem grzewczym
Sezon grzewczy w wielu domach już wystartował lub ruszy lada moment. Zanim jednak odpalimy kaloryfery w swoich mieszaninach, należy je do tego przygotować - wyczyścić je i odpowietrzyć. Dlaczego jest to ważne? Dzięki temu będą oddawać ciepło mocno i równomiernie bez nadwyrężania naszego portfela. Otóż zapowietrzony i brudny kaloryfer nie będzie nagrzewać się prawidłowo, będzie pobierać więcej energii do nagrzania i w efekcie rachunki za ogrzewanie mogą drastycznie wzrosnąć. Jeszcze jednym problemem w domu, który nie pozwala odpowiednio nagrzać pomieszczeń w naszym domu są stare okna. Te wyposażone w jedną szybę lub nieszczelne ramy sprawiają, że do mieszkania wpada sporo zimna z zewnątrz. W efekcie termostaty w kaloryferach pracują ze zwiększoną mocą. Jeśli ten problem dotyczy Ciebie to pędź do Action i kup tam folię izolacyjną do okien za 6,99 zł.
Folia izolacyjna do okien. Jak działa?
Folia izolacyjna do okien jest niezwykle przydatnym gadżetem w domach, w których są przestarzałe okna. Skutecznie zmniejsza utratę ciepła z pomieszczeń, dzięki czemu grzejnik nie musi pracować na zwiększonych obrotach, a w domu jest ciepło. Folia izolacyjna tworzy barierę między szybą a wnętrzem pomieszczenia. Powietrze uwięzione między folią a szybą działa jako dodatkowy izolator, spowalniając przepływ ciepła. Folia ogranicza też ruch powietrza przy szybie. Chłodne powietrze, które styka się z szybą, jest ogrzewane i unosi się, a na jego miejsce napływa zimne powietrze.
Poniżej znajdziesz instrukcję, jak zamontować folię izolacyjną na oknie.
Montaż folii izolacyjnej na oknie krok po kroku
Montaż folii izolacyjnej na oknie jest stosunkowo prosty i można go wykonać samodzielnie. Oto instrukcja krok po kroku:
Potrzebujesz:
- Folia izolacyjna na okna (dostosowana do rozmiaru okna)
- Taśma dwustronna (zazwyczaj dołączona do folii)
- Nożyczki lub nóż do tapet
- Miarka
- Ściereczka do czyszczenia
- Suszarka do włosów (opcjonalnie)
Kroki montażu:
- Dokładnie oczyść ramę okienną i szybę. Użyj ciepłej wody z detergentem, a następnie osusz. Upewnij się, że rama jest czysta i sucha, aby taśma dwustronna dobrze się trzymała.
- Zmierz wewnętrzną stronę ramy okiennej, gdzie będzie naklejana taśma dwustronna.
- Przyklej taśmę dwustronną wzdłuż całej wewnętrznej krawędzi ramy okiennej. Upewnij się, że taśma jest dobrze przylepiona. Usuń papier ochronny z jednej strony taśmy.
- Rozwiń folię i zmierz ją. Powinna być nieco większa niż powierzchnia szyby, aby można ją było później dociąć.
- Delikatnie przyłóż folię do taśmy dwustronnej, zaczynając od jednego rogu. Stopniowo przyklejaj folię do taśmy, napinając ją delikatnie, aby uniknąć zmarszczek.
- Upewnij się, że folia jest dobrze przylepiona do taśmy na całym obwodzie.
- Jeśli na folii pojawią się zmarszczki lub fałdy, możesz użyć suszarki do włosów. Podgrzej folię z odległości kilku centymetrów, a następnie delikatnie wygładź ją ręką. Ciepło pomoże folii się naciągnąć i przylegać do szyby.
- Użyj nożyczek lub noża do tapet, aby ostrożnie dociąć folię wzdłuż krawędzi ramy okiennej. Usuń nadmiar folii.
- Sprawdź, czy folia jest dobrze napięta i przylega do szyby na całej powierzchni. Jeśli zauważysz jakieś niedociągnięcia, możesz je poprawić delikatnie podgrzewając folię suszarką i wygładzając.