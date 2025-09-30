Pędź do Action i kup za 6 zł jeszcze przed sezonem grzewczym. W domu będzie ciepło, a rachunki za ogrzewanie niższe niż kiedykolwiek. Sposób na ogrzewanie domu

Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami, a rachunki za ogrzewanie mogą drastycznie wzrosnąć, zwłaszcza przy nieszczelnych oknach.

Rozwiązaniem problemu uciekającego ciepła jest folia izolacyjna, która tworzy dodatkową barierę, redukując straty ciepła i obciążenie grzejników.

Sprawdź, jak łatwo zamontować folię izolacyjną za mniej niż 7 zł i zaoszczędź na ogrzewaniu!

Pędź do Action i kup za 6 zł jeszcze przed sezonem grzewczym

Sezon grzewczy w wielu domach już wystartował lub ruszy lada moment. Zanim jednak odpalimy kaloryfery w swoich mieszaninach, należy je do tego przygotować - wyczyścić je i odpowietrzyć. Dlaczego jest to ważne? Dzięki temu będą oddawać ciepło mocno i równomiernie bez nadwyrężania naszego portfela. Otóż zapowietrzony i brudny kaloryfer nie będzie nagrzewać się prawidłowo, będzie pobierać więcej energii do nagrzania i w efekcie rachunki za ogrzewanie mogą drastycznie wzrosnąć. Jeszcze jednym problemem w domu, który nie pozwala odpowiednio nagrzać pomieszczeń w naszym domu są stare okna. Te wyposażone w jedną szybę lub nieszczelne ramy sprawiają, że do mieszkania wpada sporo zimna z zewnątrz. W efekcie termostaty w kaloryferach pracują ze zwiększoną mocą. Jeśli ten problem dotyczy Ciebie to pędź do Action i kup tam folię izolacyjną do okien za 6,99 zł.

Folia izolacyjna do okien. Jak działa?

Folia izolacyjna do okien jest niezwykle przydatnym gadżetem w domach, w których są przestarzałe okna. Skutecznie zmniejsza utratę ciepła z pomieszczeń, dzięki czemu grzejnik nie musi pracować na zwiększonych obrotach, a w domu jest ciepło. Folia izolacyjna tworzy barierę między szybą a wnętrzem pomieszczenia. Powietrze uwięzione między folią a szybą działa jako dodatkowy izolator, spowalniając przepływ ciepła. Folia ogranicza też ruch powietrza przy szybie. Chłodne powietrze, które styka się z szybą, jest ogrzewane i unosi się, a na jego miejsce napływa zimne powietrze.

Poniżej znajdziesz instrukcję, jak zamontować folię izolacyjną na oknie.

Montaż folii izolacyjnej na oknie krok po kroku

Montaż folii izolacyjnej na oknie jest stosunkowo prosty i można go wykonać samodzielnie. Oto instrukcja krok po kroku:

Potrzebujesz:

Folia izolacyjna na okna (dostosowana do rozmiaru okna)

Taśma dwustronna (zazwyczaj dołączona do folii)

Nożyczki lub nóż do tapet

Miarka

Ściereczka do czyszczenia

Suszarka do włosów (opcjonalnie)

Kroki montażu: