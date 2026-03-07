Adama i Marię żegnała niemal cała wieś. Zaskakujące, o co prosili rodzice zamordowanego 38-latka

5 marca w Kadłubie odbył się pogrzeb Adama K. (†38 l.) i Marii P. (†87 l.), ofiar brutalnego mordu, którego dokonał 17-letni Łukasz G.

Nastolatek zabił swoją prababcię i ojczyma przy użyciu siekiery i młotka, a nagranie umieścił w internecie.

Mieszkańcy Kadłuba tłumnie uczestniczyli w pogrzebie, a rodzice zamordowanego Adama K. prosili, aby nie składać im kondolencji.

Brutalny mord w Kadłubie. 17-latek zabił ojczyma i prababcię

Mieszkańcy Kadłuba do dziś nie mogą otrząsnąć się po tragedii, która rozegrała się w nocy z 25 na 26 lutego. 17-letni Łukasz G. przy pomocy siekiery i młotka miał zamordować swoją 87-letnią prababcię Marię oraz 38-letniego ojczyma Adama. Co więcej, nastolatek wszystko nagrywał, a drastyczne wideo umieścił w internecie.

Nastolatek został zatrzymany i usłyszał zarzuty podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Ze względu na wiek, 17-latek będzie odpowiadał za swoje czyny jak osoba dorosła. Grozi mu kara od 15 do 30 lat pozbawienia wolności.

Tłumy żegnały zabitych

W czwartek, 5 marca, odbył się pogrzeb ofiar 17-letniego mordercy. Z relacji reportera „Faktu” wynik, że kościół w Kadłubie pękał w szwach. Przybyła niemal cała wieś. Podczas uroczystości panowała przejmująca cisza, przerywana jedynie cichym szlochem zebranych żałobników. Po mszy świętej wszyscy szli w milczeniu na pobliski cmentarz.

Zmarli spoczęli w osobnych grobach na tym samym cmentarzu. Maria P. (†87 l.) została pochowana w grobie swojego męża, a jej wnuk Adam K. (†38 l.) spoczął w mogile nieopodal.

Jak podaje „Fakt” rodzice zmarłego 38-latka podczas uroczystości prosili, aby nie składać im kondolencji.

