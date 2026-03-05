AI tworzy filmy po zbrodni w Kadłubie. 17-latek odrzuca siekierę i tańczy z babcią. "Brak szacunku"

17-latek z Kadłuba w nocy z 25 na 26 lutego 2026 roku brutalnie zamordował swoją prababcię oraz ojczyma. Ustawił kamerę w pokoju i nagrał moment zbrodni, podczas którego uderzał siekierą bezbronne ofiary. Później kręcił jeszcze zbliżenia na ich ciała, wydał oświadczenie, wykazał się absolutną niewrażliwością i na koniec wszystko opublikował w mediach społecznościowych. W sprawie, którą od tamtej chwili żyje cała Polska, wciąż pojawiają się kolejne rozdziały. Bo choć większość nagrań zniknęła z sieci, to w niektórych miejscach nadal można się na nie natknąć, o czym pisaliśmy w naszym niedawnym materiale. Teraz dzieje się jednak coś jeszcze gorszego: grupa osób wykorzystuje pierwotne nagrania, by sycić nimi sztuczną inteligencję. AI tworzy nowe nagrania ze zbrodni w Kadłubie, przeinaczając prawdziwe zdarzenia i tworząc na ich podstawie groteskowe filmiki. Jeden z nich przedstawia na przykład moment, w którym 17-latek podnosi ręce z siekierą, by zamachnąć się na prababcię, lecz w ostatniej chwili odrzuca narzędzie zbrodni, starsza kobieta wstaje z łóżka i zaczyna tańczyć z wnukiem.

Na innym wideo widać, jak sprawca wtulony w prababcię trzyma ją za dłoń i darzą się uśmiechami. Coś, co dla części internautów jest zabawne lub niewinne, dla bliskich ofiar staje się prawdziwym koszmarem. - To jest totalny brak szacunku dla pokrzywdzonych - piszą ludzie w mediach społecznościowych. Nie brakuje jednak głosów, mówiących że przecież "to nic takiego".

Eksperci nie mają wątpliwości, że znieczulenie społeczne na zbrodnie to poważny problem, który zbrodnia 17-latka z Kadłuba uwypukliła mocniej niż kiedykolwiek. Jak się okazuje, ludzie wciąż szukają makabrycznych nagrań i łakną ich oglądania. Szczegóły poniżej.

Ludzie szukają nagrań z Kadłuba, inni tworzą nowe, spreparowane. To bardzo niebezpieczny proceder

Specjaliści zastanawiają się, czy tego typu historie wyczulą ludzi na brutalne zachowania sprawców, czy być może doprowadzą do pewnego znieczulenia na ich działania, co mogłoby mieć negatywne skutki społeczne. Dowodem na to, w jakim niepokojącym kierunku to zmierza, jest fakt poszukiwania nagrań z morderstwa w Kadłubie przez niezliczone ilości osób w mediach społecznościowych.

- Może być tak, że obejrzymy sobie taki film w bezpiecznych warunkach i stwierdzimy, że to niby straszne, bo prawdziwie, ale tak naprawdę nie będzie to miało pozytywnego skutku, bo razem z oswojeniem, przyjdzie znieczulenie na takie zachowania. Coraz mniej rzeczy będzie robiło na nas wrażenie - zauważa Jan Gołębiowski, znany profiler i psycholog kryminalny, w rozmowie z Onetem.

Niestety "popularność" tego typu czynów może też doprowadzić do powstania większej liczby naśladowców, czyli osób, które nie tylko popełnią straszliwą zbrodnię, lecz będą chciały szukać podobnego "poklasku" w sieci, więc zaczną nagrywać swoje czyny i je udostępniać. To bardzo ważne, by przestrzegać przed takim procederem, uczulać i edukować. To zagrożenie i wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się nie tylko służby, ale również rządzący w różnych krajach na całym świecie. Z uwagi na charakter spreparowanych materiałów, tworzonych przez sztuczną inteligencję, oraz ich szkodliwość, zdecydowaliśmy, że nie będziemy ich tutaj w całości pokazywać.

