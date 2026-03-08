Znamy reprezentantkę Polski na Eurowizję 2026 To ona pojedzie do Wiednia

Eurowizja 2026 i finał polskich eliminacji bez udziału jury

Stawka artystów walczących o wyjazd na siedemdziesiątą odsłonę europejskiego festiwalu muzycznego została oficjalnie zamknięta. Siódmego marca na antenie telewizyjnej Jedynki wyemitowano specjalny koncert z występami wszystkich kandydatów. Zgodnie z formatem wprowadzonym rok wcześniej w związku z triumfem Justyny Steczkowskiej o ostatecznym werdykcie decydowali wyłącznie telewidzowie. Organizatorzy całkowicie zrezygnowali z powoływania panelu jurorskiego a linie do głosowania pozostawały aktywne do ostatniej minuty tego samego dnia. O bilet do Austrii rywalizowało osiem propozycji.

• Anastazja Maciąg z utworem „Wild Child”

• Piotr Pręgowski śpiewający „Parawany Tango”

• Karolina Szczurowska z piosenką „Nie Bój Się”

• Stasiek Kukulski prezentujący „This Too Shall Pass”

• Basia Giewont z kompozycją „Zimna Woda”

• Alicja Szemplińska z balladą „Pray”

• Jeremi Sikorski wykonujący „Cienie Przeszłości”

• Ola Antoniak z utworem „Don't You Try”

Długo zastanawiano się nad tym który z zaprezentowanych wykonawców zdobędzie sympatię publiczności i wywalczy prawo do występu w międzynarodowej rywalizacji w austriackiej stolicy.

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026 po wygranej u widzów

Nazwisko triumfatora tegorocznych eliminacji ogłoszono w niedzielny poranek ósmego marca. Informacja ta została przekazana około godziny dziesiątej podczas emisji porannego pasma „Pytanie na śniadanie”. Zgodnie z wolą polskiej publiczności na eurowizyjnej scenie zaprezentuje się Alicja Szemplińska. Wokalistka wystąpi przed międzynarodową publicznością w maju a jej zmaganiom będzie towarzyszyć zwycięska kompozycja zatytułowana „Pray”. Zwyciężczyni życzymy samych sukcesów.

Gdzie i kiedy odbędzie się Eurowizja 2026?

Jubileuszowa odsłona muzycznego wydarzenia zagości w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle. Półfinałowe zmagania zaplanowano na dwunastego oraz czternastego maja przyszłego roku. Zwycięzcę poznamy w trakcie wielkiego finału szesnastego maja 2026 roku. Prawa do organizacji festiwalu trafiły do Austrii dzięki ubiegłorocznej wygranej wokalisty JJ z piosenką „Wasted Love”.