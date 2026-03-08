Znamy reprezentantkę Polski na Eurowizję 2026 To ona pojedzie do Wiednia

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-03-08 10:07

Fani muzycznych zmagań w końcu poznali odpowiedź na najważniejsze pytanie. Zakończyły się polskie eliminacje do tegorocznej edycji konkursu Eurowizji w których wzięło udział ośmioro artystów. Przez siedem dni publiczność miała szansę oddawać głosy na swoich ulubieńców. Właśnie dowiedzieliśmy się która propozycja ostatecznie skradła serca widzów i zabrzmi podczas europejskiego finału.

Eurowizja 2026 i finał polskich eliminacji bez udziału jury

Stawka artystów walczących o wyjazd na siedemdziesiątą odsłonę europejskiego festiwalu muzycznego została oficjalnie zamknięta. Siódmego marca na antenie telewizyjnej Jedynki wyemitowano specjalny koncert z występami wszystkich kandydatów. Zgodnie z formatem wprowadzonym rok wcześniej w związku z triumfem Justyny Steczkowskiej o ostatecznym werdykcie decydowali wyłącznie telewidzowie. Organizatorzy całkowicie zrezygnowali z powoływania panelu jurorskiego a linie do głosowania pozostawały aktywne do ostatniej minuty tego samego dnia. O bilet do Austrii rywalizowało osiem propozycji.

• Anastazja Maciąg z utworem „Wild Child”

• Piotr Pręgowski śpiewający „Parawany Tango”

• Karolina Szczurowska z piosenką „Nie Bój Się”

• Stasiek Kukulski prezentujący „This Too Shall Pass”

• Basia Giewont z kompozycją „Zimna Woda”

• Alicja Szemplińska z balladą „Pray”

• Jeremi Sikorski wykonujący „Cienie Przeszłości”

• Ola Antoniak z utworem „Don't You Try”

Długo zastanawiano się nad tym który z zaprezentowanych wykonawców zdobędzie sympatię publiczności i wywalczy prawo do występu w międzynarodowej rywalizacji w austriackiej stolicy.

ZOBACZ TAKŻE: Alicja Szemplińska na preselekcjach do Eurowizji 2026. Jej kreacja przypominała zbroję

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026 po wygranej u widzów

Nazwisko triumfatora tegorocznych eliminacji ogłoszono w niedzielny poranek ósmego marca. Informacja ta została przekazana około godziny dziesiątej podczas emisji porannego pasma „Pytanie na śniadanie”. Zgodnie z wolą polskiej publiczności na eurowizyjnej scenie zaprezentuje się Alicja Szemplińska. Wokalistka wystąpi przed międzynarodową publicznością w maju a jej zmaganiom będzie towarzyszyć zwycięska kompozycja zatytułowana „Pray”. Zwyciężczyni życzymy samych sukcesów.

Alicja Szemplińska
Galeria zdjęć 25

Gdzie i kiedy odbędzie się Eurowizja 2026?

Jubileuszowa odsłona muzycznego wydarzenia zagości w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle. Półfinałowe zmagania zaplanowano na dwunastego oraz czternastego maja przyszłego roku. Zwycięzcę poznamy w trakcie wielkiego finału szesnastego maja 2026 roku. Prawa do organizacji festiwalu trafiły do Austrii dzięki ubiegłorocznej wygranej wokalisty JJ z piosenką „Wasted Love”.

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026
ALICJA SZEMPLIŃSKA