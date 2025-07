Majka Jeżowska przekazała tragiczne wieści, a dzień później pojawiła się na scenie. Wszyscy to widzieli

Majka Jeżowska była jedną z wielu gwiazd, które 19 lipca wyszły na scenę na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie odbył się koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. Gwiazda pokazała się w żółtej stylizacji z cekinami i naprawdę błyszczała. Widzowie przed telewizorami i publiczność zobaczyli ją też w czarnym wdzianku. Jeżowska zaśpiewała i sama, i z Natalią Nykiel oraz Grzegorzem Skawińskim, rozgrzewając publiczność do dobrej zabawy.

Ci, którzy nie śledzą informacji ze świata show-biznesu, nie wiedzieli, że dzień wcześniej Jeżowska pożegnała dobrego przyjaciela - swojego byłego męża.

Zobacz także: Były mąż Majki Jeżowskiej nie żyje. "Graj pięknie na gitarze wszystkim, którzy od nas odeszli"

Jeżowska nie dała po sobie poznać żałoby. Była profesjonalna, śpiewała z zapałem i energią godną młodej dziewczyny, choć sama jest w wieku emerytalnym - w maju skończyła 65 lat. Wyglądała jak zawsze świetnie!

Zobacz także: Michał Szpak zgubił mikrofon na scenie! Tancerka dostała po głowie, było o włos od wpadki

Lata pracy na scenie robią swoje. Jeżowska, jak to doświadczona gwiazda, wystąpiła, a widzowie bawili się doskonale. Jednak nie wolno zapominać o tym, że w życiu prywatnym mocno dotknęła ją śmierć bliskiej osoby.

Goodbye Tom… Lata 80. i początek 90. to czas, w którym byliśmy przyjaciółmi, mężem i żoną, parą producencką, mamą i tatą dla mojego Wojtka. Razem z Krystyną Prońko nagrałyśmy twoją kompozycję "On nie kochał nas", napisałeś "Rats on a budget", które pokazywała amerykańska MTV, angielskie teksty dla mnie - "Papierowy man", "Kolor serca", występowaliśmy razem w klubach w Chicago i na scenach w Polsce. Wielu moich znajomych w Polsce płacze dziś za Tobą. Byłeś dobrym człowiekiem i najlepszym opiekunem, znakomitym muzykiem i przyjacielem. Ostatnie tygodnie były ciężkie, ale wszyscy mieli nadzieję, że dasz radę…Smutno i źle dzisiaj na świecie… - pisała Jeżowska na Facebooku.