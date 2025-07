Mąż Majki Jeżowskiej nie żyje. Gwiazda niespełna miesiąc temu prosiła, aby Tom walczył o życie. Niestety, 18 lipca 2-25 roku, przegrał.

Majka Jeżowska podzieliła się tragiczną wiadomością na swoim profilu na Facebooku. Aż trudno powstrzymać łzy, kiedy się to czyta.

Żegnaj Tom… byłeś moim mężem, przyjacielem, producentem moich piosenek, skomponowałeś jedną z najpiękniejszych utworów „On nie kochał nas”, wspaniałym „tatą” i opiekunem dla mojego Wojtka, wrażliwym , pełnym poczucia humoru facetem. Tyle smutku mam w sobie od dwóch dni, że wszystko się tu nie pomieści. Wszyscy starzy znajomi w Polsce zawsze Cię wspominali z sympatią. Graj pięknie na gitarze wszystkim, którzy odeszli od nas…Dziękuję Ci za Twoją dobroć i wszystkie dźwięki , które zostały na moich płytach🖤🖤🖤

Majka Jeżowska i Tom Logan - historia miłości

Ona zachwycała urodą oraz nieziemskim talentem wokalnym. Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego piosenkarka wyleciała samotnie do USA. Gwiazda zostawiła w Polsce synka Wojtka, dla którego komponowała pierwsze piosenki. Został również mąż artystki i ojciec jej dziecka, Janusz Koman. Samotnej Majce trudno było odnaleźć się w obcym kraju, pewniej czuła się dopiero na scenie. I tak podczas trasy koncertowej dla tamtejszej Polonii Majka Jeżowska poznała mężczyznę, który wywrócił jej dotychczasowe życie do góry nogami. To był gitarzysta Tom Logan.

Majkę Jeżowską z Tomem Loganem połączyła muzyka i wielka przyjaźń. Aż wybuchło wielkie uczucie, dla którego Majka Jeżowska porzuciła swoje dotychczasowe życie. W 1984 roku wzięli ślub, był tort ślubny i obrączki. Zabrakło jedynie garnituru i sukni ślubnej, lecz im wcale to nie przeszkadzało.

Mój następny mąż był wspaniałym gitarzystą i cudownym przyjacielem, który pomagał wychowywać mi Wojtka przez 12 lat. Potrzebowałam wtedy kogoś, kto się mną w Ameryce zaopiekuje. Tom Logan był tam moją jedyną rodziną

- opowiadała Majka Jeżowska w magazynie Viva!

Majka Jeżowska pożegnała obie miłości życia

Niestety, miłość Majki i Toma nie przetrwała próby czasu, ale do końca łączyła ich ogromna, magiczna wręcz przyjaźń. Podczas jednego z rejsów gwiazda poznała Dariusza Staśkiewicza. Uczucie, które zrodziło się między nimi, było namiętnie. I chociaż Majka Jeżowska próbowała zakończyć romans dla dobra swojej rodziny, kilka lat później drogi z przystojnym kochankiem znów się skrzyżowały. I choć rozwiodła się z Tomem, był dla niej bardzo ważnym mężczyzną do końca życia.

Dziś nie ma już żadnego z mężczyzn, których wtedy Majka kochała. Dariusza Staśkiewicza opłakiwała 18 września 2024 roku. 10 miesięcy później Majka pożegnała Toma Logana. Artystce i ich bliskim składamy głębokie kondolencje!