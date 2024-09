Straszna wiadomość! Majka Jeżowska w żałobie! Odszedł jej wieloletni partner

Jego życie to gotowy scenariusz na film

Majka Jeżowska dopiero co wkroczyła w nowy rozdział w swoim życiu i rozpoczęła przygodę z "Tańcem z gwiazdami". Niestety, nie dane jej było długo cieszyć się wielką radością. Dziś gwiazda poinformowała na swoim profilu na Facebooku, że odszedł Darek Żuk, partner, z którym przeżyła 21 lat.

Tak zaczęła się miłość życia Jeżowskiej

Majka Jeżowska poznała przystojnego Dariusza Staśkiewicza podczas rejsu na statku Stefan Batory. Byłą wówczas po raz drugi zamężna z Tomem Loganem i wychowywała syna. Po raz drugi spotkali się po 10 latach. Majka uznała, że to właśnie on jest ideałem, o którym zawsze marzyła. To zakończyło jej 12-letnie małżeństwo.

Związek między wokalistką a Dariuszem Staśkiewiczem trwał 21 lat. Zakochanych poza uczuciem połaczyła praca. On był jej menadżerem i wspierał ją na każdym kroku, ona konsekwentnie realizowała powierzone zadania - czytamy w magazynie "Viva!". Razem założyli także wytwórnię fonograficzną Ja-Majka Music.

Łączyła ich praca

- Dla mnie było to oczywiste. Ja miałam już pozycję zawodową i osiągnięcia. Jednak odpowiedzialność za nasz sukces spoczywała na moich barkach. On, pracowity i ambitny, odnalazł się w moim świecie szybko. Założyliśmy firmę fonograficzną Ja-Majka Music, wydawaliśmy moje płyty. Pierwsza z nich, „Kolorowe dzieci”, zdobyła status Platynowej Płyty. Następne pokrywały się złotem. Wierzyłam, że budujemy swoje „imperium”, wspólną przyszłość. Weźmiemy ślub, będziemy mieć dziecko, będziemy się rozwijać, tak jak ustalaliśmy wcześniej. Nic z tego nie wyszło. Najpierw nie mieliśmy na ślub czasu, rzuciliśmy się w wir pracy – grałam ponad 300 koncertów rocznie - wyznała w VIVIE! po rozstaniu z Darkiem Jeżowska

Dlaczego związek Jeżowskiej i "Żuka" nie przetrwał? Okazało się, że sformalizowanie ich miłości ceremonią zaślubin jednak było dla wokalistki ważniejsze, niż przypuszczała. - Z Darkiem nie wzięliśmy ślubu, bo nie potrzebowaliśmy papierka, by być razem. Kochaliśmy się i tylko to było ważne. Przyszedł jednak moment, kiedy zapragnęłam tego bardzo mocno, po śmierci mojej mamy. Byliśmy wtedy już 10 lat razem i zdałam sobie sprawę, że powinniśmy zrobić krok naprzód. Tato zmarł siedem lat wcześniej, odeszła mama. Mój syn Wojtek wyprowadził się z domu. Wpadłam w przygnębienie. I wtedy zaczęłam mówić o ślubie. Potrzebowałam jakiegoś pozytywnego zdarzenia w naszym życiu, wsparcia partnera. Gdybyśmy wtedy ustalili datę, zajęłabym się przygotowaniami i zaczęlibyśmy nowy rozdział. Usłyszałam wtedy: „To nie jest dobry moment”. „Dlaczego?”. „Nie wiem…”.

Oficjalnie Jeżowska i Staśkiewicz rozstali się w 2016 roku.

Jeżowska żegna miłość życia

Dzisiaj odszedł od nas Darek… czyli Żuk 🖤 Był moim partnerem życiowym przez 21 lat, moją wielką miłością i przyjacielem i chociaż rozstaliśmy się prawie 10 lat temu moje serce dzisiaj pęka z bólu. Takim Cię zapamiętam…

Majka Jeżowska jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej piosenki. "A wolę moją mamę" śpiewa już kolejne pokolenie Polaków. Gwiazda nie boi się nowych wyzwań, co właśnie udowadnia w "Tańcu z gwiazdami". W parze z Michałem Danilczukiem Jeżowska pokazała, że potrafi świetnie tańczyć i ma ogromne poczucie humoru. Niestety, życie nie oszczędza nawet tak wielkiej wokalistki. Teraz musiała pożegnać człowieka, który był miłością jej życia.

Majka Jeżowska na pewno ćwiczy bardzo uczciwie do nowego odcinka show Polsatu. I choć na pewno kosztuje ją to wiele wysiłku, a na sali treningowej pojawia się z własnym tlenem, wierzymy, że nie podda się pomimo wielkiej straty partnera i przyjaciela.

Łączymy się w bólu i żalu z Majką Jeżowską.