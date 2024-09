Taniec z gwiazdami. Majka Jeżowska poważnie kontuzjowana po występie! Musi wspomagać się tlenem

Taniec z gwiazdami. W takim stanie jest Majka Jeżowska po niedzielnym występie!

Majka Jeżowska w 1 odcinku "Tańca z gwiazdami" oszołomiła wszystkich nie tylko tańcem, ale i stylizacją i wielkim dystansem do siebie. Wokalistka nazwała się "sexi babcią", a do radosnej cha-chy przygrywała orkiestra z przebojem "Sex bomb". Nic dziwnego, że pomimo ogromnej konkurencji w 15 edycji show Polsatu, oczy widzów zwróciły się w właśnie w stronę najstarszej z uczestniczek. Dziś jednak dotarły do nas niepokojące wieści z sali treningowej. W takim stanie Jeżowska pojawiła się na treningu z Michałem Danilczukiem - zobacz w galerii zdjęć.

Danilczuk pojawił się na wtorkowym treningu z Majką Jeżowską w doskonałym nastroju i przywoływał swoją partnerkę "sex bomb". Ich spotkanie zostało nagrane i widać na nim, jak Majka Jeżowska odwraca się od okna nie mogąc się wyprostować! Co się stało?

Tak wygląda Majka Jeżowska po 1. odcinku "Tańca z gwiazdami"

- Pani seksbomba! - wołał Danilczuk.

- Are you talking to me? (z ang. "Pan mówi do mnie?) - zapytała skulona "z bólu" Jeżowska.

- Yeah!

- Zobacz, co mi zrobiłeś tą czaczą!

Jeżowska bez tlenu się nie rusza

W kolejnych odsłonach filmu wideo, zamieszczonego na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami" na Instagramie widzimy, jak Majka Jeżowska owija sobie stopy grubą taśmą. Danilczuk dziwi się, że robi sobie krzywdę, ale wokalistka wyjaśnia, że w ten sposób przytrzymuje na pięcie plastry, które się zsuwają. Jednak największy szok można przeżyć, kiedy widzimy, czy po tańcu Jeżowska się zaciąga!

Okazuje się, że na treningi i być może występy na żywo Jeżowska nosi ze sobą podręczny tlen! Gwiazda demonstruje fanom "Tańca z gwiazdami", jak można szybko założyć maskę i dotlenić wycieńczony organizm.

Humor Jeżowskiej nie opuszcza

Na szczęście "połamane plecy" i niemożność wyprostowania się Jeżowskiej to było tylko starannie przygotowane show! Gwiazda postanowiła po raz kolejny zadrwić sobie ze swojego wieku. Kiedy na nagraniu kończy już "spacer" w skulonej pozycji, pięknie się prostuje i uśmiecha prosto do kamery.

Życzymy powodzenia w dalszych treningach i aby ten piękny uśmiech nigdy Pani nie opuszczał!

