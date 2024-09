Co za tragedia! 17-letnia uczestniczka "Mam talent" znaleziona martwa pod mostem! Uderzyło w nią kilka samochodów

Nie żyje 17-letnia uczestniczka "Mam talent"

Emily Gold, zaledwie 17-letnia uczestniczka programu "America's Got Talent" 13. września została znaleziona martwa pod mostem, w pobliżu autostrady w Rancho Cucamonga w Kalifornii. Kilka tygodni temu Emily wystąpiła w amerykańskiej edycji "Talent show". Według pierwszych ustaleń policji, dziewczyna sama odebrałą sobie życie, skacząc pod przejeżdżające szybko pojazdy.

Do tragedii doszło tuż przed północą, na wschodniej autostradzie 210 w Rancho Cucamonga w Kalifornii. Raport California Highway Patrol ujawnił, że Emily Gold zmarła w wyniku obrażeń, spowodowanych uderzeniami kilku pojazdów w jej ciało. Niektórzy uczestnicy zdarzenia zbiegli z miejsca wypadku, jeden z nich został zatrzymany.

17-latka nie miała szans

- Funkcjonariusze znaleźli 17-letnią kobietę, która została potrącona przez co najmniej jeden inny pojazd na pasie dla samochodów współdzielonych na wschodnim pasie 210. Kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń -powiedział oficer Rodrigo Jimenez w magazynie "People", co zacytował "Fakt.pl".

Jak poinformował magazyn "People", według wstępnych ustaleń Biura San Bernardino Coroner, 17-letnia Emily Gold popełniła samobójstwo. Dziewczyna skoczyła prosto pod koła nadjeżdżających pojazdów.

Emily Gold kończyła właśnie liceum

Wiadomość o śmierci koleżanki przekazano uczniom Los Osos High School w sobotę, 14 września. Emily Gold była uczennicą ostatniej klasy liceum - poinformował dyrektor szkoły Eric Cypher w oficjalnym komunikacie.

Koledzy i koleżanki Emily Gold postanowiła oddać hołd tragicznie zmarłej 17-latce. W ramach kampanii "GoFundMe" zebrano już połowę zaplanowanej kwoty, 50 tys dol. Pieniądze zostaną przekazane rodzinie Emily Gold.

- Emily była w naszej szkolnej drużynie cheerleaderek "Varsity", nasze myśli i modlitwy są z jej rodziną - zakończył komunikat dyrektor szkoły Eric Cypher.

Wspaniale zatańczyła w "Mam talent"

Kilka tygodni temu Emily Gold wystąpiła na scenie "America's Got Talent". 17-latka zatańczyła wraz z zespołem. Simon Cowell nagrodził występ owacją na stojąco. - To było absolutnie genialne. To, co mi się w tym podobało, to przede wszystkim energia. Myślę, że to, co właśnie zobaczyłem, to wszystko, co powinna robić świetna szkoła, czyli zachęcanie do talentów i przyjaźni - ocenił Cowell.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia