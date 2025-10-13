Książę William nie mógł ukryć emocji. Następca tronu popłakał się przed kamerami

Książę William nie wytrzymał. Przed kamerami polały się łzy

"Nigdy nie narzekaj, nigdy się nie tłumacz" - tą zasadą od pokoleń kieruje się brytyjska rodzina królewska. Jeszcze kilka lat temu można by było dodać do niej jeszcze "nie okazuje publicznie emocji", zwłaszcza takich jak smutek czy płacz. Królowa Elżbieta II była znana z ogromnej powściągliwości emocjonalnej. Panowała prawie 71 lat, a tylko kilka razy pozwoliła sobie na pokazanie prawdziwych emocji. Były to głównie sytuacje, w których doświadczyła osobistej straty.

Jej potomkowie prezentują inne oblicze monarchii. Uśmiechy często goszczą na twarzach księcia Williama (43 l.) oraz księżnej Kate (43 l.). Również na oficjalnym Instagramie książąt Walii nie brakuje rodzinnych kadrów. Jednak, podobnie do zmarłej w trzy lata temu królowej Elżbiety II, bardzo rzadko okazują publicznie smutek. Są jednak sytuacje, w których nawet przyszły król nie potrafi powstrzymać łez.

Następca brytyjskiego tronu w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego spotkał się z Rhian Mannings (48 l.). W 2012 roku Rhian i jej mąż Poul doświadczyli niewyobrażalnej tragedii. Na początku roku po ataku padaczki zmarł ich zaledwie roczny syn, George. Chłopiec odszedł niespodziewanie, nie wykazywał wcześniej żadnych objawów choroby. Pięć dni później jej mąż, nie mogąc pogodzić się z tą stratą, odebrał sobie życie. Pozostawił pogrążoną w żałobie żonę oraz dwójkę dzieci.

Rhian Mannings w krótkim czasie straciła synka i męża. Ze względu na dzieci nie mogła poddać się rozpaczy. Nie tylko zrobiła wszystko, by zadbać o swoją rodzinę, ale zaczęła również działać na rzecz innych. Założyła organizację charytatywną "2wish", która zajmuje się wsparciem rodziców pogrążonych w żałobie po stracie dziecka. Mannings angażuje się również sprawy dotyczące zdrowia psychicznego mężczyzn oraz osób, które doznały nagłej straty. Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana.

Książę William: "Trudno mi zadawać te pytania"

Książę William od lat angażuje się w różne akcje charytatywne, w tym dotyczących zdrowia psychicznego. Sam zmagał się z depresją po tragicznej śmierci matki, księżnej Diany. Nie był to jedyny kryzys psychiczny w jego życiu. Mocno odbiła się na nim praca w służbach ratowniczych. William był pilotem śmigłowca ratunkowego RAF. Do tego jego żona oraz ojciec w ostatnich miesiącach zmagali się z poważnymi chorobami. Następca tronu nazwał niedawno rok 2024 "najtrudniejszym rokiem swojego życia".

Organizacja założona przez Rhian Mannings jest jedną z dwudziestu, które wejdą w skład Krajowej Sieci Zapobiegania Samobójstwom (National Suicide Prevention Network). Fundusze na powstanie projektu zostały przekazane przez Królewską Fundację Księcia i Księżnej Walii.

43-latek spotkał się z Rhian Mannings w jej domu i z uwagą przysłuchiwał się jej opowieści. Widać było, że jej słowa bardzo go poruszyły. Książę stwierdził, że trudno jest zrozumieć decyzję osób, które decydują się na ostateczny krok, pozostawiając bliskich z wieloma pytaniami oraz traumą.

Zawsze będę wracać do tych ostatnich dni zastanawiając się nad tym, co przegapiłam. Zanim straciliśmy Georga byliśmy naprawdę szczęśliwi. Myślę, ze to pokazuje, że to może spotkać każdego - stwierdziła Mannings.

William zapytał ją o to, co powiedziałaby powiedzieć swojemu mężowi, gdyby było to możliwe.

"Dlaczego ze mną nie porozmawiałeś?". Zadaję sobie to pytanie każdego dnia. Był całkowicie zdruzgotany, ciągle obwiniał siebie. Ale chciałabym po prostu usiąść z nim tak i zapytać: "Dlaczego nie przyszedłeś do mnie?". Bo stracił tak wiele radości. A wszystko byłoby dobrze. Myślę, że to jest najtrudniejsze, wszystko byłoby dobrze - wyznała kobieta.

Po tych słowach książę William nie mógł powstrzymać emocji, a w jego oczach pojawiły się łzy. Potrzebował chwilo, by dojść do siebie. Po chwili stwierdził, że jest mu bardzo trudno zadawać jej te pytania.

Sam doświadczyłeś straty. Życie potrafi rzucić ci pod nogi straszne przeszkody. Rozmawiając o tym, mając nadzieję, możesz iść dalej - odpowiedziała mu Rhian.

Przyszły król, który chce, by nowa powstała inicjatywa pomogła zapobiec przyszłym tragediom, podkreślił jak ważna jest rozmowa z osobami w kryzysie.

Najlepszą metodą na zapobieganie samobójstwom jest rozmawianie o nich. Musimy rozmawiać na ten temat z bliskimi, z rodziną i przyjaciółmi - stwierdził.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

